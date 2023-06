97. Gazi Koşusu başlıyor

Türk atçılığının en prestijli yarışı Gazi Koşusu için geri sayıma geçildi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk onuruna 1927'den beri düzenlenen yarışın 97'ncisi, Veliefendi Hipodromu'nda 25 Haziran Pazar günü TSİ'yle 17.15'te koşulacak.



KURA ÇEKİMİ GERÇEKLEŞTİ



Katılımcı safkanların sahipleri, antrenörleri, Türk yarışçılığına damga vurmuş duayen jokeyler, safkanların ilgilileri ve yarışseverleri bir araya getiren 'Yıldızlarla Kahvaltı' organizasyonu ve start numaralarının kura çekimi de 'Winner Circle' alanında gerçekleştirildi.



Yarışacak jokeylerden bazıları beklentilerini ve duygularını Sözcü gazetesiyle paylaştı.



"HERKESİN HAYALİDİR"



Ertul Cankılıç, "Başka bir atmosferi ve başka bir ruhu olan bir yarış. Soğukkanlı olmak gerekiyor. At size söyler. Kazanıp kazanamayacağınızı o size anlatır. diyerek atın ne kadar önemli olduğu hakkında yorumlarda bulundu.



İkinci şampiyonluk hakkında konuşan Özcan Yıldırım, "Geçen yıl atımıza çok güveniyorduk. Yarış şansı yanımda olduğu sürece kazanacağımı düşünüyordum. O gün yanımdaydı. Üst üste ikinci şampiyonluk olursa, daha rahat olur." diye konuştu.



Gazi Koşusu'nun herkes için bir hayal olduğunu söyleyen Erhan Aktuğ, "Eski şampiyonlar akıl hocalığı yapıyor. Nasihatleri oluyor hepsinin. Her genç jokeyin hayalidir, Gazi Koşusu'nda yer almak." diyerek sözlerini noktaladı.



26 SAFKAN KAYIT YAPTIRDI



97. Gazi Koşusu'na kayıt yaptıran 22'si asil ve 4'ü yedek olmak üzere 26 safkan şöyle:



Asil: Altınsima, Anadolu Koparan, Bright Fire, Cosmic Kid, Dagmar, Head Vorker, Lord of Pelennor, Native Power, Poyri, Qualizto, Raks Star, Samurai Kajiki, Sound of Summer, The Raptor, Turdemirkır, Urfa Aslanı, Wild Danger, Chaika, Çakalın Kızı, General Briella, Horror, Moonlight Fairy



Yedek: Veni Vici, Masterclassman, Sellyboy, Azmin Zaferi





