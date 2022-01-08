8 Ocak 2022 Türkiye koronavirüs tablosu

"Yeni varyantın bulaşma kabiliyeti yüksek. Vakalar içinden hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekenlerin oranı ise şu an düşük görünüyor. Yani, gelişmeler hastanelerimize aynı oranda yansımadı. BU, OMİCRON VARYANTININ HASTA ETMEDİĞİ ANLAMINA GELMEZ. Kendinizi koruyun!"

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.Bakanlık, koronavirüste günün günün vaka sayısının 66.237 olduğunu açıkladı. Bugün 141 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği belirtildi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde;