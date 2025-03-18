8 milyon Euro'luk fiyasko Maximin

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Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Saint Maximin, sarı-lacivertli takımda 8 milyon Euro'luk bir fiyaskoya dönüştü.
Yönetim Fransız oyuncuya kadro dışı bırakıldığını tebliğ etti. Bundan sonra takımdan ayrı çalışacak olan Saint Maximin, F.Bahçe'den kazandığı 8 milyon Euro karşılığında ligde 16 maçta 3 gol ve 3 asistle oynadı.
Saint Maximin 3'lü savunmaya dönüldükten sonra Avrupa Ligi'nde 2, Türkiye Kupası ve ligde 1'er olmak üzere sadece 4 maçta forma giydi ve ne gol atabildi ne de asist yaptı. Soğuk savaşa girdiği Jose Mourinho'nun sisteminde yeri yoktu. Disiplinsiz davranışları da eklenince Fenerbahçe'nin transfer fiyaskoları listesine eklendi.
Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Saint Maximin, sarı-lacivertli takımda 8 milyon Euro'luk bir fiyaskoya dönüştü.
Yönetim Fransız oyuncuya kadro dışı bırakıldığını tebliğ etti. Bundan sonra takımdan ayrı çalışacak olan Saint Maximin, F.Bahçe'den kazandığı 8 milyon Euro karşılığında ligde 16 maçta 3 gol ve 3 asistle oynadı.
Saint Maximin 3'lü savunmaya dönüldükten sonra Avrupa Ligi'nde 2, Türkiye Kupası ve ligde 1'er olmak üzere sadece 4 maçta forma giydi ve ne gol atabildi ne de asist yaptı. Soğuk savaşa girdiği Jose Mourinho'nun sisteminde yeri yoktu. Disiplinsiz davranışları da eklenince Fenerbahçe'nin transfer fiyaskoları listesine eklendi.