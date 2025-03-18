8 milyon Euro'luk fiyasko Maximin

Fenerbahçe'de 8 milyon Euro ücret alan Saint Maximin'e kadro dışı kararı tebliğ edildi. Fransız futbolcu, ligdeki 16 maç ta 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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8 milyon Euro'luk fiyasko Maximin
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18 Mart 2025 09:44
Milli araya girilmesiyle birlikte Fenerbahçe'de sakat futbolcuların iyileşme süreci hız kazanıyor.

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Saint Maximin, sarı-lacivertli takımda 8 milyon Euro'luk bir fiyaskoya dönüştü.

Yönetim Fransız oyuncuya kadro dışı bırakıldığını tebliğ etti. Bundan sonra takımdan ayrı çalışacak olan Saint Maximin, F.Bahçe'den kazandığı 8 milyon Euro karşılığında ligde 16 maçta 3 gol ve 3 asistle oynadı.

Saint Maximin 3'lü savunmaya dönüldükten sonra Avrupa Ligi'nde 2, Türkiye Kupası ve ligde 1'er olmak üzere sadece 4 maçta forma giydi ve ne gol atabildi ne de asist yaptı. Soğuk savaşa girdiği Jose Mourinho'nun sisteminde yeri yoktu. Disiplinsiz davranışları da eklenince Fenerbahçe'nin transfer fiyaskoları listesine eklendi. 

 
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