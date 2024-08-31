Geçen sezon tarihinin en kötü dönemlerinden birisini yaşayan Beşiktaş, adeta küllerinden doğdu.
Van Bronckhorst'un teknik direktörlüğe getirilmesi, takımın iskeletinin yeniden oluşturulması, yapılan isabetli transferler Beşiktaş'ı ayağa kaldırdı. Özellikle Rafa Silva, ortaya koyduğu performansla yaşanan değişimin simgesi oldu.
VAN BRONCKHORST'A KAVUŞTU
Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst'u ocak ayında da takımın başına getirmek istedi ancak yardımcısı Jean-Paul Van Gastel olmadan gelmedi. Sezon sonu yeniden Hollandalı'ya gidildi. Van Gastel de ekibe dahil oldu ve 6 aydır arzu edilen birliktelik gerçekleşti.
ÖNCE İSKELETİ DOĞRULTTU
Beşiktaş, yeni sezona dair eksiklerini tespit ederken Hollandalı hoca "Önce ana omurgayı sağlamlaştırmamız ve transferleri buna göre yapmamız lazım" dedi. Yönetimde ilk olarak stopere Paulista'yı, orta sahanın hücum tarafına Rafa Silva'yı ve santrfora da Immobile'yi transfer edip iskeletini yeniden doğrulttu. Ardından Emirhan Topçu, Can Keleş transferleriyle de kadroyu zenginleştirdi ve son olarak Felix Uduokhai'yi transfer ederek savunmayı sağlama aldı.
ESKİLERE "İYİ" MOTİVASYON
Geçen sezon performanslar hayal kırıklığı yaratsa da teknik heyet, futbolcuların kalitesiyle ortaya çıkan tablonun aynı olmadığını düşünüyordu. Özellikle beklentilerin olduğu oyuncularla görüşülerek "Geçen sezonu unutun siz iyi futbolcusunuz" mesajı verildi ve sürekli iletişimle motivasyonları yüksek tutuldu.
BİR ADAM BİRÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ
Rafa Silva, takıma seviye atlattı. 31 yaşındaki yıldız, Beşiktaş kariyerine fırtına gibi başlarken Gedson ve Rashica'ya da büyük etkide bulundu. Gedson'un attığı 3 golün 2'sinde asisti yaparken, Rashica'nın ise iki asistini gole çevirdi.
KARTAL HÜCUMDA UÇUYOR
Beşiktaş bu sezon çıktığı 5 resmi maçta tam 19 gol atarak 3.8 ortalama yakaladı. Geçen sezon hücum hattında etkisiz kalan ve gol sayısı da düşük olan siyah-beyazlılarda, bu sezon daha şimdiden 9 farklı oyuncu ağları sarstı.
IMMOBİLE KRALLAR GİBİ
İtalyan golcü klasını gösterdi. Çıktığı 5 maçta 6 gole imzasını attı. 7 gol katkısı veren Rafa Silva'nın ardından takımın skora en çok etki eden ismi oldu.
ÜMRANİYE HUZURA KAVUŞTU
Geçen sezon kara bulutların gezdiği ve huzursuz, mutsuz bir ortamın olduğu Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde artık herkesin yüzü gülüyor. Futbolcular idmana gitmekten büyük keyif alırken, tesiste görevli olan herkes de mutlu bir ortamın, güzel ve samimi bir iletişimin olduğunu aktarıyor.
TAKIMIN DOĞAL LİDERİ
Rafa Silva'nın kaliteli futbolcu kumaşına rağmen Portekiz Ligi dışına hiç çıkmamış olması nedeniyle Beşiktaş'ta ne yapacağı merak ediliyordu. Ancak tecrübeli oyuncu, kısa sürede yeni ortamına adapte olarak performansıyla hücumda Beşiktaş'ı sırtladı ve takımın doğal liderli haline geldi. Rafa, forma giydiği 5 maçta da skora katkı yapmayı başardı. 4 gol ve 3 asistle Kartal'ın dinamosu oldu.
Van Bronckhorst'un teknik direktörlüğe getirilmesi, takımın iskeletinin yeniden oluşturulması, yapılan isabetli transferler Beşiktaş'ı ayağa kaldırdı. Özellikle Rafa Silva, ortaya koyduğu performansla yaşanan değişimin simgesi oldu.
VAN BRONCKHORST'A KAVUŞTU
Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst'u ocak ayında da takımın başına getirmek istedi ancak yardımcısı Jean-Paul Van Gastel olmadan gelmedi. Sezon sonu yeniden Hollandalı'ya gidildi. Van Gastel de ekibe dahil oldu ve 6 aydır arzu edilen birliktelik gerçekleşti.
ÖNCE İSKELETİ DOĞRULTTU
Beşiktaş, yeni sezona dair eksiklerini tespit ederken Hollandalı hoca "Önce ana omurgayı sağlamlaştırmamız ve transferleri buna göre yapmamız lazım" dedi. Yönetimde ilk olarak stopere Paulista'yı, orta sahanın hücum tarafına Rafa Silva'yı ve santrfora da Immobile'yi transfer edip iskeletini yeniden doğrulttu. Ardından Emirhan Topçu, Can Keleş transferleriyle de kadroyu zenginleştirdi ve son olarak Felix Uduokhai'yi transfer ederek savunmayı sağlama aldı.
ESKİLERE "İYİ" MOTİVASYON
Geçen sezon performanslar hayal kırıklığı yaratsa da teknik heyet, futbolcuların kalitesiyle ortaya çıkan tablonun aynı olmadığını düşünüyordu. Özellikle beklentilerin olduğu oyuncularla görüşülerek "Geçen sezonu unutun siz iyi futbolcusunuz" mesajı verildi ve sürekli iletişimle motivasyonları yüksek tutuldu.
BİR ADAM BİRÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ
Rafa Silva, takıma seviye atlattı. 31 yaşındaki yıldız, Beşiktaş kariyerine fırtına gibi başlarken Gedson ve Rashica'ya da büyük etkide bulundu. Gedson'un attığı 3 golün 2'sinde asisti yaparken, Rashica'nın ise iki asistini gole çevirdi.
KARTAL HÜCUMDA UÇUYOR
Beşiktaş bu sezon çıktığı 5 resmi maçta tam 19 gol atarak 3.8 ortalama yakaladı. Geçen sezon hücum hattında etkisiz kalan ve gol sayısı da düşük olan siyah-beyazlılarda, bu sezon daha şimdiden 9 farklı oyuncu ağları sarstı.
IMMOBİLE KRALLAR GİBİ
İtalyan golcü klasını gösterdi. Çıktığı 5 maçta 6 gole imzasını attı. 7 gol katkısı veren Rafa Silva'nın ardından takımın skora en çok etki eden ismi oldu.
ÜMRANİYE HUZURA KAVUŞTU
Geçen sezon kara bulutların gezdiği ve huzursuz, mutsuz bir ortamın olduğu Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde artık herkesin yüzü gülüyor. Futbolcular idmana gitmekten büyük keyif alırken, tesiste görevli olan herkes de mutlu bir ortamın, güzel ve samimi bir iletişimin olduğunu aktarıyor.
TAKIMIN DOĞAL LİDERİ
Rafa Silva'nın kaliteli futbolcu kumaşına rağmen Portekiz Ligi dışına hiç çıkmamış olması nedeniyle Beşiktaş'ta ne yapacağı merak ediliyordu. Ancak tecrübeli oyuncu, kısa sürede yeni ortamına adapte olarak performansıyla hücumda Beşiktaş'ı sırtladı ve takımın doğal liderli haline geldi. Rafa, forma giydiği 5 maçta da skora katkı yapmayı başardı. 4 gol ve 3 asistle Kartal'ın dinamosu oldu.
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