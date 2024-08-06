79 yaşındaki Mircea Lucescu imzayı attı

Romanya Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü 79 yaşındaki Mircea Lucescu oldu.
Romanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Rumen teknik direktörle 2026 senesine kadar anlaşma imzalandığı belirtildi.
Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı'nda görev alan Mircea Lucescu, son olarak Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'de görev almıştı.
Romanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Rumen teknik direktörle 2026 senesine kadar anlaşma imzalandığı belirtildi.
Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı'nda görev alan Mircea Lucescu, son olarak Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'de görev almıştı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU