79 yaşındaki Mircea Lucescu imzayı attı

Türk futbolun yakından tanıdığı deneyimli teknik adam Mircea Lucesccu'nun yeni adresi belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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79 yaşındaki Mircea Lucescu imzayı attı
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06 Ağustos 2024 13:26
Romanya Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü 79 yaşındaki Mircea Lucescu oldu.

Romanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Rumen teknik direktörle 2026 senesine kadar anlaşma imzalandığı belirtildi.

Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı'nda görev alan Mircea Lucescu, son olarak Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'de görev almıştı.

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