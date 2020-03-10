75 yaşında gol rekorunu kırdı!

Geçtiğimiz Ekim ayında Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için 75 yaşında profesyonel bir kulüple sözleşme imzalayan Ezzeldin Bahader 90 dakika oynadığı ilk maçında golünü atarak amacına ulaşmayı başardı.Mısır 3. Lig takımı October 6'da oynayan Ezzeldin Bahader, uzun süren çalışmalarının ardından ilk maçına sakatlığına rağmen çıktı ve 90 dakika sahada kalmayı başardı. October 6 - Genius karşılaşmasında kazanılan bir penaltı vuruşunu da gole çeviren Bahader, Profesyonel bir maçta gol atan en yaşlı futbolcu ünvanını alarak tarihe geçti.Maç sonrasında BBC'ye konuşan Bahader açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Asla başarabileceğimi düşünmedim çünkü maçta sakatlandım ve çıkmak istemedim. Benim için çok zor oldu ama başardım. Bir sonraki maçta da 90 dakika sahada kalmak istiyorum"Guinness kurallarına göre Bahader'in en yaşlı futbolcu rekorunu da kırabilmesi için üst üste 2 maçta 90 dakika forma giymesi gerekiyor.