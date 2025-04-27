7 gollü maçta kazanan İstanbulspor!

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında İstanbulspor, Pendikspor'u 5-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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7 gollü maçta kazanan İstanbulspor!
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27 Nisan 2025 17:55
Son güncelleme 27 Nisan 2025 18:09
Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında İstanbulspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelede İstanbulspor, Pendikspor'u 5-2 mağlup etti.

İstanbulspor, 11. dakikada Pendiksporlu Tarık Tekdal'ın kendi kalesine attığı golle öne geçti. Pendikspor, 18. dakikada Emeka Eze ile skoru eşitledi. İstanbulspor, 31. dakikada Gaoussou Diarra ve 38. dakikada Florent Loshaj'ın golleriyle ilk yarıyı 3-1 önde kapattı. 71. dakikada Pendikspor'dan Stelios Kitsiou farkı bire indirirken, 73. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Gaoussou Diarra skoru 4-2 yaptı. 89. dakikada Özcan Şahan'ın golüyle İstanbulspor mücadeleyi 5-2 kazandı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte İstanbulspor, 2 maçlık galibiyet hasretine son vererek puanını 58'e çıkardı.

Pendikspor ise 45 puanda kaldı ve ligde üst üste 3. yenilgisini aldı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Seyfettin Ünal, Salih Burak Demirel

Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Yunus Bahadır, Yiğit Fidan, Coly, Yusuf Ali Özer, Abdullah Dıjlan Aydın, Kerem Şen (Dk. 85 İsa Dayaklı), Sambissa (Dk. 72 Şeref Özcan), Loshaj (Dk. 73 Vorobjovas), Diarra (Dk. 84 Özcan Şahan), Emir Kaan Gültekin (Dk. 73 Krstovski)

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Kitsiou (Dk. 76 Samet Asatekin), Tarık Tekdal (Dk. 46 Berkay Sülüngöz), Murat Akça, Sequeira, Mesut Özdemir, Mete Kaan Demir (Dk. 46 Furkan Mehmet Doğan), Denic, Topalli (Dk. 76 Mustafa Pektemek), Eze, Bekir Karadeniz (Dk. 66 Del Valle)

Goller: Dk. 12 Tarık Tekdal (Kendi kalesine), Dk. 31 Diarra, Dk. 38 Loshaj, Dk. 73 Diarra, Dk. 89 Özcan Şahan (Uğur Okulları İstanbulspor), Dk. 18 Eze, Dk. 71 Kitsiou (Siltaş Yapı Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 5 Yusuf Ali Özer (Uğur Okulları İstanbulspor), Dk. 82 Mesut Özdemir, Dk. 84 Murat Akça (Siltaş Yapı Pendikspor)

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