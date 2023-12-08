Beşiktaş , derbi öncesi sakatlıklarla nedeniyle büyük sıkıntı yaşarken benzer süreç nedeniyle Pendik maçı sonrası büyük yara alanise ideale yakın kadrosu ile dev maçta sahada olacak.Orta sahadaki kriz'in dönüşü ile giderilirken, özellikle stoperdeki sakatlıklar nedeniyle bu bölgede asıl mevkilerinin dışındaki isimleri oynatmak zorunda kalan sarı lacivertliler'nun dönüşüyle birlikte rahat nefes alacak.Fenerbahçe'de derbideile birlikte Ganalı stoper savunmanın göbeğinde yer alacak. Sağ bektesolda iseoynayacak. Bu zorlu süreçte sol bekten stopere çekilenher iki bölgeye destek için kulübede yer alacak.Sarı lacivertlilerde sakatlıklarını atlatantakıma katılırkenbireysel olarak çalışmaları sürdürüyor. Sarı lacivertlilerde önümüzdeki haftadan itibarenharicinde ideal kadronun bir araya geleceği öğrenildi.