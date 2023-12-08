Beşiktaş , derbi öncesi sakatlıklarla nedeniyle büyük sıkıntı yaşarken benzer süreç nedeniyle Pendik maçı sonrası büyük yara alan Fenerbahçe ise ideale yakın kadrosu ile dev maçta sahada olacak.
Orta sahadaki kriz Fred'in dönüşü ile giderilirken, özellikle stoperdeki sakatlıklar nedeniyle bu bölgede asıl mevkilerinin dışındaki isimleri oynatmak zorunda kalan sarı lacivertliler Alexander Djiku'nun dönüşüyle birlikte rahat nefes alacak.
Fenerbahçe'de derbide Samet Akaydin ile birlikte Ganalı stoper savunmanın göbeğinde yer alacak. Sağ bekte Bright Osayi-Samuel, solda ise Ferdi Kadıoğlu oynayacak. Bu zorlu süreçte sol bekten stopere çekilen Jayden Oosterwolde her iki bölgeye destek için kulübede yer alacak.
BECAO HARİÇ İDEAL 11'E DÖNÜLÜYOR
Sarı lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan Fred, Alexander Djiku, Joshua King, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor takıma katılırken Serdar Aziz, Miha Zajc bireysel olarak çalışmaları sürdürüyor. Sarı lacivertlilerde önümüzdeki haftadan itibaren Rodrigo Becao haricinde ideal kadronun bir araya geleceği öğrenildi.
Orta sahadaki kriz Fred'in dönüşü ile giderilirken, özellikle stoperdeki sakatlıklar nedeniyle bu bölgede asıl mevkilerinin dışındaki isimleri oynatmak zorunda kalan sarı lacivertliler Alexander Djiku'nun dönüşüyle birlikte rahat nefes alacak.
Fenerbahçe'de derbide Samet Akaydin ile birlikte Ganalı stoper savunmanın göbeğinde yer alacak. Sağ bekte Bright Osayi-Samuel, solda ise Ferdi Kadıoğlu oynayacak. Bu zorlu süreçte sol bekten stopere çekilen Jayden Oosterwolde her iki bölgeye destek için kulübede yer alacak.
BECAO HARİÇ İDEAL 11'E DÖNÜLÜYOR
Sarı lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan Fred, Alexander Djiku, Joshua King, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor takıma katılırken Serdar Aziz, Miha Zajc bireysel olarak çalışmaları sürdürüyor. Sarı lacivertlilerde önümüzdeki haftadan itibaren Rodrigo Becao haricinde ideal kadronun bir araya geleceği öğrenildi.