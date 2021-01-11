53 yaşındaki Japon futbolcu Miura'ya yeni sözleşme

Japonya 1. Futbol Ligi (J League) ekibi Yokohama, 53 yaşındaki futbolcusu Kazuyoshi Miura'nın sözleşmesini bir sezon daha uzattı.

Haber; AA
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53 yaşındaki Japon futbolcu Miura'ya yeni sözleşme
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11 Ocak 2021 14:16
Japonya 1. Futbol Ligi (J League) ekibi Yokohama, 53 yaşındaki futbolcusu Kazuyoshi Miura'nın sözleşmesini bir sezon daha uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Japon forvet Miura'nın sözleşmesinin 27 Şubat'ta başlayacak 2021 sezonu için yenilendiği belirtildi.

Futbol dünyasının en uzun kariyere sahip isimlerinden Miura, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor bir yıl geçirdiklerini kaydederek, "Bu sezon daha fazla maç oynayacağım ve takımın galibiyetlerine katkı sağlayacağım." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde ülkesi dışında Brezilya'nın Santos, İtalya'nın Genoa, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ve Avustralya'nın Sydney takımlarında da görev yapan "Kral Kazu" lakaplı futbolcu, geçen sezon Yokohama'da 6 maçta forma giydi.

Miura, 1990-2000 yıllarında formasını giydiği Japonya Milli Takımı'yla 89 kez sahaya çıkıp 55 gol attı.

Aktif futbolculuk kariyerinin 36. sezonuna hazırlanan Japon oyuncu, yeni sezonun başlamasından bir gün önce 26 Şubat'ta 54 yaşına girecek.



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