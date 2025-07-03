40 yaşındaki efsane oyun kurucu Chris Paul, kariyerine devam edeceği yeni takımında ilk beş başlamak istiyor.Bu talep, serbest oyuncu pazarındaki karar sürecini uzatmış durumda.NBA TV'den Chris Haynes'e göre, Milwaukee Bucks, Paul ile ciddi şekilde ilgileniyor. Bucks, Damian Lillard'ı serbest bırakıp Myles Turner'ı kadrosuna katarak Giannis Antetokounmpo merkezli yeni bir yapı inşa etmeye çalışıyor. Takım, Lillard'ın gidişi sonrası oyun kurucu pozisyonunda güvenilir bir isim arıyor.Öte yandan, Paul'un Batı Yakası'na yakın bir takımda oynamayı tercih ettiği bildirildi. Los Angeles Clippers ve Phoenix Suns, Paul'un gündemindeki diğer seçenekler.2024-25 sezonunu San Antonio Spurs formasıyla geçiren Paul, 82 maçın tamamında ilk beş başladı ve 8.8 sayı – 7.4 asist ortalamaları yakaladı. Bu performansıyla John Stockton'ı geride bırakarak 82 maçın tamamında ilk beş başlayan en yaşlı oyuncu unvanını aldı.Paul, kariyerinde 12 kez All-Star seçildi, dört kez asist kralı oldu ve NBA tarihinde 23.000 sayı ile 12.000 asisti aşan ilk oyuncu unvanını kazandı.