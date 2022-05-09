Galatasaray, Süper Lig'de son olarak Başakşehir'le 0-0 berabere kalırken, 35 yaşındaki tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, tam 10 kurtarışa imza attı. Özellikle son dönemde yaşadığı sakatlıklar ve zaman zaman performansında görülen düşüşler sonrasında eleştirilen Nando, kendisine geldi.



Sarı-Kırmızılı kulüple 2024'e kadar mukavelesi bulunan Fernando Muslera'nın bu tarihten sonra da aktif kariyerine devam etmek istediği öğrenildi.



Aslan'la sözleşmesinin sonunda 37 yaşına girecek olan Fernando Muslera'nın hedefi en az 40 yaşına kadar futbol oynamak. Nando, Galatasaray'da kalmak istiyor. Ancak 2024'teki mevcut şartların ne olacağı belirsiz.



O günkü yönetim, Uruguaylı kaleciyle yolları ayırmaya karar verirse Fernando Muslera büyük ihtimalle ülkesine dönüp, kariyerini orada noktalayacak. Nando, jübilesinin ardından ise Galatasaray Teknik Heyeti'nde görev yapmayı planlıyor.







