4 büyüklerden büyük zarar tablosu!

Türk futbolunun 4 büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, son 10 sezonda transferlerden toplamda 238 milyon Euro (yaklaşık 5.12 milyar TL) zarar etti.
Yapılan araştırmada, kulüplerin son 10 sezonda aldıkları ve sattıkları futbolcuların maliyetleri karşılaştırılırken, kendilerine ödenen maaşlar ve menajer ücretleri dikkate alınmadı. Sadece bonservis bedellerinin hesaplandığı araştırma sonucunda 4 büyüklerin transferde çok ciddi zarara uğradıkları ortaya çıktı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un son 10 sezondaki transfer bilançoları özetle şöyle:
GALATASARAY 121 MİLYON EURO İLE BİRİNCİ SIRADA
Alış satışlardan en çok zarar eden kulüp Galatasaray. Sarı kırmızılılar 121.23 milyon Euro (2.6 milyar TL) zarar ederken, söz konusu sezonların sadece 2'sini karla, 8'ini ise ekside kapattı.
F.BAHÇE 66 MİLYON EURO
Transfer bilançosu en fazla zarar gösteren ikinci kulüp Fenerbahçe. Sarı lacivertliler toplam 66 milyon Euro (1.42 milyar TL) zararla kapatırken, söz konusu 10 sezonun 3'ünden kar edebildi.
TRABZONSPOR 29 MİLYON EURO
Trabzonspor, bu periyotta alıp sattığı futbolculardan 28.93 milyon Euro (622 milyon TL) zarar etti. Bordo mavililer son 10 sezonun 6'sını zarar, 4'ünü karla tamamladı.
BEŞİKTAŞ 22 MİLYON EURO
4 büyükler içinde en az zarar eden kulüp olan Beşiktaş, son 10 sezonu 22.02 milyon Euro (473 milyon TL) ekside kapattı. Siyah-beyazlı kulübün bakiyesi 3 kez artıyı, 7 kez eksiyi gösterdi.
Yapılan araştırmada, kulüplerin son 10 sezonda aldıkları ve sattıkları futbolcuların maliyetleri karşılaştırılırken, kendilerine ödenen maaşlar ve menajer ücretleri dikkate alınmadı. Sadece bonservis bedellerinin hesaplandığı araştırma sonucunda 4 büyüklerin transferde çok ciddi zarara uğradıkları ortaya çıktı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un son 10 sezondaki transfer bilançoları özetle şöyle:
GALATASARAY 121 MİLYON EURO İLE BİRİNCİ SIRADA
Alış satışlardan en çok zarar eden kulüp Galatasaray. Sarı kırmızılılar 121.23 milyon Euro (2.6 milyar TL) zarar ederken, söz konusu sezonların sadece 2'sini karla, 8'ini ise ekside kapattı.
F.BAHÇE 66 MİLYON EURO
Transfer bilançosu en fazla zarar gösteren ikinci kulüp Fenerbahçe. Sarı lacivertliler toplam 66 milyon Euro (1.42 milyar TL) zararla kapatırken, söz konusu 10 sezonun 3'ünden kar edebildi.
TRABZONSPOR 29 MİLYON EURO
Trabzonspor, bu periyotta alıp sattığı futbolculardan 28.93 milyon Euro (622 milyon TL) zarar etti. Bordo mavililer son 10 sezonun 6'sını zarar, 4'ünü karla tamamladı.
BEŞİKTAŞ 22 MİLYON EURO
4 büyükler içinde en az zarar eden kulüp olan Beşiktaş, son 10 sezonu 22.02 milyon Euro (473 milyon TL) ekside kapattı. Siyah-beyazlı kulübün bakiyesi 3 kez artıyı, 7 kez eksiyi gösterdi.