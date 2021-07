4 büyük kulüpten 'yabancı sınırı'na itiraz!

Dört büyük kulübün başkanı, HaberTürk yayınında TFF'nin yabancı oyuncu kuralıyla ilgili görüşlerini paylaştı.



İşte Başkanların görüşleri:



"YAP-BOZA DÖNDÜ"



Burak Elmas: "Biz ültimatom vermedik, bu sorunları halletmemiz lazım, beraber halletmemiz lazım dedik. Bu problemlerle devam edemeyiz. Bugün gelen cevabı anlamanız mümkün değil. Birçok yeri yanlış. Yabancı kuralı yap-boza döndü. Her sene yabancı kuralı konuşulur mu? Bunlar hallolması gereken meseleler. Dönemsel, başka kaygılarla verilmiş kaygılar var. Bizim bir oyuncumuzun transferi konusunda başka kulüple davamız var. Mahkemede görülüyor. Federasyon bize Avrupa kupasında oynatacağımız oyuncu için izin vermedi. Bu akşam biz ne diyeceğiz onu bekliyorlar."



"3 MİLYON OLDU 6 MİLYON"



AHMET NUR ÇEBİ: Yabancı sayısına baktığımızda kimisinin altyapısı kuvvetli. Bazı kulüpler var dışarıdan müsaade alabildiği kadar getirerek maliyetleri düşürüyor. Ben de istiyorum Türk oyuncu oynasın ama bizim çocuklarımız kural değişince 3 milyonu 6 milyona çekti. Alınan her türlü karar kulüplere zarar vermeye başladı. Hakkaniyetli bir tavır yok. TFF bize bir kaynak bulacak. Spor Bakanlığı ile hükümetle görüşecek. Ben Afrikalı'yı getiriyorsam benim çocuğum Juventus'a gitmek istiyor. Federasyon, A Milli Takım için bir şey yapmak istiyorsa bunun bedelini kulüpler ödeyemez. Kulüpler Birliği'nde 6 ay görev yaptım. Biz yüzde 90 hareket ettik. Biz 20 kulübüz, hepimiz araya geliyoruz, destek veriyoruz, imza atıp gönderiyoruz, kaale almıyorsunuz.



"YERLİ KALİTESİNİ ARTIRMALISINIZ"



AHMET AĞAOĞLU: Geçen sene yabancı futbolcu gündeme geldi. Yerli oyuncu kalitesini artırmak için önlemlerin alınması gerektiğini ifade ettik. Yabancı oyuncuyu sınırlamak istiyorsunuz, tamam hemfikiriz. Yabancı oyuncuyu yerli oyuncuyu rekabet ortamına sokmadan, yerli oyuncunun gelişimini sağlayamadan kalitesini artırmanız mümkün değil. Fenerbahçe ve Göztepe'yle agresif talepte bulunduk, rezerv talep uygulaması dedik. Siz altyapıyı yapmadan, yerli oyuncunun yetişmesi için altyapı desteği vermezseniz, oyuncuyu rekabete hazırlayamazsınız. Yerli oyuncunun kalitesini yukarıya çekersek yabancıya gerek kalmayacak.



"KULÜPLERİN HEPSİ MUTABIK"



BURAK ELMAS: Yabancı oyuncu konusunda bütün kulüpler mutabık. Bu deklarasyon yapıldı. Bu karar kulüplerin iradesine rağmen, samimiyetsiz alındı. Senin hocan Avrupa Şampiyonası'nda başarısız diye yabancı kuralı getirilemez. Bunun cezası bize kesilemez. İyi bir milli takımımız var. Bu dönemde yabancı kuralı çıktı. Garip kararlar var. Bu kararla bizlere rağmen alınıyor. İşi bilen biziz, biz ne istiyorsak, ortak istiyorsak, birimiz için değil, bu yapılmalı.



"TFF İLE TOPLANTIDA UZLAŞMIŞTIK"



ALİ KOÇ: Yabancı konusunda bir süreç yönetimi var. Bir de konunun içeriği. Kısa bir süre önce federasyona çağırıldık. Ana konu yabancı kuralıydı. Artsın, devam etsin, kademeli insin, inmesin. Sayın Başkan bana sordu. 'Bazı kulüplerimizin sıkıntısı var, bizim işimize dahi gelebilir. Sağlıklı yapıya kavuşana kadar oyuncularla müzakere etmek durumunda kalmayalım. Aramızda çalışma grubu yapalım. Devre arasında önümüzdeki 3 senenin nasıl olacağını kararlaştırıp, kamuoyuna açıklayalım'. Türkiye net ihracatçı konuma gelene kadar futbolda bence sıkıntılar devam edecek. Bu yabancı futbolcu sayılarını değiştirerek elde etmek mümkün değil. Milli takımlara çok oyuncu veren takımlar mükafaatlandırılsın dedi bir başkanımız. Mesela 30 yaş üstü olmayacak. Şu an yapısal sorunun çözülmesi için bana göre 10 yıllık devlet stratejisi lazım. İrade varsa yapılır, çok zor değil. Bunu yapan ülkeler var. Toplantıdan uzlaşı ile ayrılmıştık. Kapıdan çıkarken ligler 18 mi olsun, 20 mi olsun şartını konuşalım diye ayrıldık. Sanki bunları konuşmamış gibi açıklama yaptılar, yabancı kuralı koydular.