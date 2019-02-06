34 yaşındaki Skrtel'ın dünya peşine düştü

34 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu Martin Skrtel'e, F.Bahçe iki yıllık sözleşme yenileme teklifi götürdü. 3.3 milyon euro garanti ücret alan Slovak yıldıza yıllık 2.7 milyon Euro teklif ettiği belirtilen Kanarya'da imzalar hala atılmamış durumda.Devre arasında dünya devi Juventus'un radarına giren Skrtel'in kariyerindeki son sözleşmesi olduğu için gelecek teklifleri beklediği öğrenildi.Slovak yıldız gelecek yüksek yıllık ücret tekliflerine göre Çin veya Arap ülkelerini de tercih edebilir. İskoç ekibi Rangers, sezon başında tecrübeli savunmacıyı kadrosuna katmak için çok uğraş vermişti. Rangers'ın ısrarı devam ediyo ancak İskoçların da üst düzey rakamlara çıkması beklenmiyor