Teknik direktörlüğe Xavi Hernandez'in getirilmesi ile kadroda köklü bir değişim hedefleyen Barcelona, Erling Haaland'sız bir takım oluşturmak istemiyor. İspanyol basınından Sport'un haberinde; Norveçli yıldızın da kulübün yeni projesinden etkilendiği ve Xavi Hernandez ile çalışmak için sabırsızlandığı öne sürüldü.



"250 MİLYON EURO..."



Haaland'ın uzun soluklu bir anlaşma karşılığında Barcelona'ya bonuslar da dahil yaklaşık 250 milyon euro gibi bir bedele mal olması beklenirken, finansal açıdan zor günler geçiren Katalan kulübünün bu maliyeti karşılamak için bir projesi var.



Barça Studios'un %49'luk hisse payını satmayı düşünen kulübün önünde, 350 milyon euroluk bir teklif bulunuyor. Yönetimin, buradan gelecek para ile Haaland transferine olanak sağlamayı planladığı belirtildi.



EN BÜYÜK RAKİP MANCHESTER CİTY



Erling Haaland transferinde güçlü rakipleri olacağını düşünen Barcelona yönetimi, bu transferde en güçlü rakip olarak Manchester City'i görüyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri, Haaland'ın Pep Guardiola ile çalışma hayali. Bir diğer sebep ise İngiliz kulübünün maddi gücü. İspanyol ekibi, bu endişeleri nedeniyle, City'e izin vermeden bu transferi bitirmeyi planlıyor.



Barcelona yönetimi, Haaland transferinde adı sıklıkla geçen Real Madrid kulübünü ise ciddi bir tehdit olarak görmüyor. Real Madrid'in Kylian Mbappe'yi transfer edeceğini düşünen Barcelona yönetimi, ezeli rakiplerinin bu transferden sonra Haaland'ın maliyetini karşılayamayacağını düşünüyor.



Dortmund'un yıldız ismi Erling Haaland, bu sezon çıktığı 20 maçta 23 gol, 5 asist kaydetti.





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