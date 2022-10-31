23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası'nda şampiyonuz!

Bosna Hersek'te düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası'nın son gününde Karma Milli Takımı şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Saraybosna'daki organizasyonda Münir Ertuğ, Çağla Serdar, Bayram Kandemir, Ayten Yeksan, Ömer Kemal Aydın, Hilal Öztürk, Hasret Bozkurt, Umalt Demirel, Habibe Afyonlu, Sıla Ersin ve Mustafa Koç'tan oluşan Karma Milli Takım, ilk turu bay geçti.
Çeyrek finalde Bosna Hersek'i, yarı finalde Gürcistan'ı geçen milliler, final karşılaşmasında Almanya'yı da 4-1 yenerek organizasyonu altın madalyayla tamamladı.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Saraybosna'daki organizasyonda Münir Ertuğ, Çağla Serdar, Bayram Kandemir, Ayten Yeksan, Ömer Kemal Aydın, Hilal Öztürk, Hasret Bozkurt, Umalt Demirel, Habibe Afyonlu, Sıla Ersin ve Mustafa Koç'tan oluşan Karma Milli Takım, ilk turu bay geçti.
Çeyrek finalde Bosna Hersek'i, yarı finalde Gürcistan'ı geçen milliler, final karşılaşmasında Almanya'yı da 4-1 yenerek organizasyonu altın madalyayla tamamladı.
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