23 Kasım Pazartesi iddaa tahminleri

23 Kasım Pazartesi günü hem Süper Lig'de, hem de Avrupa'da oldukça kritik karşılaşmalar var. Günün yakından takip edilmesi gereken karşılaşmaları öncesinde Sporx iddaa ekibi olarak sizler için tahminlerimizi hazırladık. Günün bankolarını veriyoruz ve "iyi şanslar" diliyoruz...



GALATASARAY - KAYSERİSPOR



SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 9. Haftanın kapanış mücadelesinde Galatasaray sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Ligde zirve yarışında tutunmak adına milli maç arasından önce Sivas deplasmanında çok önemli 3 puan alan Galatasaray, Fenerbahçe'nin de kazandığı bu hafta da puan farkının açtırmak istemiyorsa mutlaka Kayserispor'u yenmek zorunda. Bayram Bektaş ile yollarına ayıran ve Samet Aybaba ile anlaşan Sarı Kırmızılılar da deplasmanda puan peşinde olacak. Açıkçası ev sahibi ekipteki eksikler beni biraz düşündürse de ben yine de kazanacaklarını düşünüyorum. 1 seçimi ideal tercih olur.



BURNLEY - C. PALACE



BURAK ŞEN: İngiltere Premier Lig'de Burnley ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Kötü bir başlangıç yaşayan ve çıkış arayan Burnley, milli aranın ardından oynayacağı bu ilk maçı kazanarak artık toparlanmanın fitilini ateşlemek istiyor. Ancak kadro ve oyun olarak büyük sıkıntıları olan Burnley'in kazanmak için bu kez ekstra işler yapması gerekiyor. Crystal Palace, Burnley'e göre daha iyi durumda, Roy Hodgson ve ekibi orta sıralarda ama bu seviyede tutunabilmek için böyle maçları kazanmaları gerekiyor. Ama Burnley'in bu kez daha dirençli olacağını düşünüyorum ve öncelikle rakibi kitlemek için uğraşacaklar. Bu da az gollü bir maç bizleri bekliyor demek. 2,5 Alt seçeneğini kuponlarda değerlendirebiliriz.



WOLVERHAMPTON - SOUTHAMPTON



BURAK ŞEN: İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton ile Southampton karşı karşıya gelecek. Son 6 maçının 5'ini kazanan Southampton ligde harika performansın altına imza attı. Üst sıralardan kopmak istemeyen Southampton, Wolverhampton gibi sert bir rakip karşısında kazanarak çıkışını devam ettirmenin planlarını yapıyor. İç sahada daha iyi oynayan Wolverhampton ise hem kazanmak hem de Southampton'ın havasını bozarak rakibiyle puanları eşitlemek istiyor. Kıran kırana geçecek maçta iki takım da gol ve goller bulacaklardır. Gollü bir maç bizleri bekliyor.



A. BILBAO - R. BETIS



GÖLGE ADAM: İspanya LaLiga'da hafta Athletic Bilbao-Real Betis karşılaşmasıyla sona erecek. Bu maç öncesinde 8 maçta 9 puan toplayan Bilbao, 14'üncü sırada yer alıyor. 9 maçta 12 puan alan Betis ise 7'nci sırada. Konuk Real Betis, son 7 maçında 5 mağlubiyet aldı. Buna rağmen 7'nci sırada kalabildiler. Bilbao ise bu sezon 2 maç üst üste kazanamadı. Nerede ne yapacakları belli olmuyor. Betis'e baktığımız zaman ise ligin en çok gol yiyen takımı. 9 maçta 17 gol yediler. Bu maç öncesinde konuk ekipte birçok eksik isim bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Fekir ve Canales bu maçta forma giyemeyecek. Stoper Mandi ise kart cezalısı. İki takımında son maçlarında gol yönünden sıkıntı olmuyor. 1.5 üste açılan oran gayet makul. Banko kuponlarda 1.5 üstü yerini almalı.



