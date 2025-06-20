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2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlanırken, Fransa, Litvanya ve İtalya çeyrek finali garantiledi; İsviçre, Sırbistan ve Slovenya ise elenme hattına düştü.

calendar 20 Haziran 2025 00:45
Haber: AA, Fotoğraf: AA
2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası
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Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın A, B, C ve D gruplarında 8 maç yapıldı.

Karşılaşmalarını Yunanistan'da oynayan A Milli Kadın Basketbol Takımı, A Grubu'ndaki ikinci maçında İsviçre'yi 91-67 yendi.

A Grubu'nda liderliği kesinleşen Fransa, B Grubu'nda ise Litvanya ve İtalya, ikide iki yaparak son maçlar öncesi çeyrek finale kalmayı garantiledi. A Grubu'nda İsviçre, B Grubu'nda da Sırbistan ve Slovenya'nın son 8 arasına girme şansı kalmadı.


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