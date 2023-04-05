2025 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası İsviçre'de yapılacak!

2025 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası, İsviçre'de düzenlenecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
2025 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası İsviçre'de yapılacak!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Nisan 2023 00:21
UEFA, 2025 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'na İsviçre'nin ev sahipliği yapacağını açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in başkenti Lizbon'da toplanan UEFA İcra Kurulu, oylama sonucu turnuvanın İsviçre'de düzenlenmesi kararı aldı.

İsviçre oylamada Polonya, Fransa ve ortak adaylık başvurusunda bulunan Danimarka, Finlandiya, Norveç, İsveç'i geride bıraktı.

2025 yazında İsviçre'deki 8 statta gerçekleştirilecek turnuvaya, 16 takım katılacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery