2024 Taipei Maratonu'nda Zafer Kenya ve Etiyopya'nın

Tayvan'da düzenlenen 2024 Taipei Maratonu'nda erkekler kategorisinde Kenyalı Brimin Kipkorir, kadınlar kategorisinde ise Etiyopyalı Amid Fozya Jemal zirveye çıktı.



Erkeklerde Kipkorir, yarışı 2 saat 11 dakika 41 saniyelik derecesiyle birinci sırada tamamlarken, kadınlarda Jemal 2 saat 32 dakika 47 saniye ile ipi göğüsledi.



Her iki atlet de birincilere verilen 67 bin 500 dolarlık para ödülünün sahibi oldu.



Taipei Şehir Meclisi'nde başlayıp Taipei Stadyumu'nda noktalanan 42 kilometre 195 metrelik parkurda bu yıl yaklaşık 28 bin atletin yarıştığı bildirildi.



1986'den bu yana düzenlenen Taipei Maratonu, Dünya Atletizm Birliğinin "Altın Marka"lı yol yarışları arasında yer alıyor.



