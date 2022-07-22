2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 3 Türk hakeme görev

FIBA, 1-18 Eylül'de Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya'da düzenlenecek 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 3 Türk hakeme görev verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 3 Türk hakeme görev
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22 Temmuz 2022 17:41
FIBA, 1-18 Eylül'de Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya'da düzenlenecek 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 3 Türk hakemi görevlendirdi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, hakemler Kerem Baki, Yener Yılmaz ve Zafer Yılmaz şampiyonada düdük çalacak.

Hakemler, turnuva öncesinde 17-21 Ağustos'ta Almanya'da düzenlenecek seminere katılacak.

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