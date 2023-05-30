2022/23 sezonu şampiyonu Galatasaray!

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 4-1 kazanan Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etti.
Galatasaray, 7. dakikada Arjantinli süper yıldızı Mauro Icardi ile öne geçti. Ankaragücü, 16. dakikada Milson ile eşitliği sağladı. Mauro Icardi, 38. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve Galatasaray'ı öne geçirdi.
Son 5 maçta 8 gol atan ve Galatasaray'ın son 8 golünün tamamını atan Mauro Icardi, bu alanda sarı kırmızılı takımın tarihine geçmeyi başardı.
73. dakikada Barış Alper Yılmaz, 78. dakikada Sergio Oliveira'nın golleri maçın skorunu tayin etti.
23. KEZ ŞAMPİYON GALATASARAY
Puanını 82'ye yükselten Galatasaray, 77 puanlı Fenerbahçe'nin önünde şampiyonluğunu garantiledi.
Sarı kırmızılı takım, son hafta Fenerbahçe'yi Nef Stadyumu'nda ağırlayacak.
YİNE 30 MAYIS, YİNE ANKARA, YİNE ANKARAGÜCÜ, YİNE İLK
Okan Buruk, 30 Mayıs 1993'te futbolcu olarak ilk şampiyonluğunu da Ankaragücü'nü mağlup ederek yaşamıştı. Okan Buruk, 30 yıl sonra bu kez teknik direktör olarak ilk şampiyonluğunu yine Ankara'da, yine Ankaragücü'nü yenerek ve yine 30 Mayıs'ta yaşadı.
OKAN BURUK, İLK 11'İNİ BOZMADI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluk için çıktıkları Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasındaki MKE Ankaragücü maçında takımının kadrosunda değişiklik yapmadı.
Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Okan Buruk, Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın 11'ini değiştirmedi.
Kalede Muslera'nın oynadığı sarı-kırmızılıların savunma dörtlüsünü Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş oynadı. Ön liberoda Oliveira ve Torreira'ya şans tanıyan Buruk, kanatlarda ise Rashica ile Kerem Aktürkoğlu'na formayı verdi. Galatasaray'da forvet arkasında Mertens, ileri uçta ise Icardi sahaya çıktı.
GALATASARAY'DA TEK EKSİK
Galatasaray'da tek eksik olan Nicola Zaniola, kırmızı kart cezası nedeniyle MKE Ankaragücü karşısında forma giyemedi.
Sarı-kırmızılılar, şampiyonluğunu ilan etmesi muhtemel maç için Ankara'ya Zaniola dahil tüm futbolcularını getirdi.
STADYUM TIKLIM TIKLIM DOLDU
Ankara'da gün boyu etkili olan şiddetli yağmura rağmen stadın tamamı doldu.
Karşılaşmanın biletleri satışa çıktıktan kısa süre için tükenmişti. Ankara'da bugün olumsuz hava koşulları ve yağış nedeniyle oluşan yoğun trafiğe rağmen tribünlerde boş yer kalmadı.
Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine ayrılan deplasman tribününün tamamını doldurarak takımlarına şampiyonluk yolunda destek verdi.
TOLUNAY KAFKAS, DÖRTLÜYE DÖNDÜ
Göreve geldiğinden bu yana genel olarak üçlü savunmayla takımını sahaya çıkaran MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Galatasaray karşısında dörtlü savunma sistemiyle ekibini sahaya sürdü.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'e elendikleri maçın 11'ine göre Kafkas, iki değişiklik yaptı. Kitsiou ve Beridze'yi yedeklerde oturtan tecrübeli teknik adam, bu isimlerin yerine sakatlığı düzelen Taylan Antalyalı ile Zahid'i ilk 11'de oynattı.
Kalede Gökhan Akkan'ın oynatan Kafkas, savunmayı Malcuit, Arda Kızıldağ, Mujakic ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşturdu. Orta sahada Dokanovic, Taylan Antalyalı ve Diack'ın oynadığı sarı-lacivertlilerde, kanatlarda Milson ile Zahid görev aldı. İleri uçta ise takımın en golcü ismi Ali Sowe forma giydi.
MAURO ICARDI PERDEYİ AÇTI
Mücadele adeta Premier Lig temposunda başladı. Hem Ankaragücü hem Galatasaray açık ve tempolu bir oyun tercih edince hem pas hataları çok oldu, hem de rakip kalede fırsatlar...
Karşılıklı ataklarla geçen ilk bölümde en ciddi tehlikeyi Galatasaray yarattı. Rashica'nın kestiği ortaya Kerem Aktürkoğlu altıpas içerisinde vurdu ancak savunma son anda araya girdi.
Maçta gol perdesini 7. dakikada Galatasaray açtı.
Milot Rashica'nın sağ kanattan sert kestiği ortaya altı pas içerisinde Mauro Icardi düzgün bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.
MÜCADELEDE TEMPO HİÇ DÜŞMEDİ
1-0'dan sonra mücadeledeki tempo aynı hızda devam etti. Ankaragücü, en etkili atağını 9. dakikada düzenledi ve Milson'un vuruşunda Galatasaray savunması son anda araya girdi. 1 dakika sonra Icardi'nin kafa vuruşu direk dibinden auta gitti. 15'te Ghayas Zahid'in şutunda Muslera gole izin vermedi, ardından Ali Sowe'nin şutunda bir kez daha Muslera kalesini kapadı.
MILSON, EŞİTLİĞİ SAĞLADI
Ankaragücü, 16. dakikada eşitliği sağladı.
Taylan Antalyalı'ın ara pasıyla ceza sahası içine hareketlenen Milson'un yerden şutunda, top Muslera'nın solundan ağlara gitti.
GALATASARAY BASKISINI ARTIRDI
1-1'den sonra Galatasaray daha etkili ataklar yapmaya başladı. 18'de Rashica ceza sahası dışından yokladı, Gökhan Akkan güçlükle topu çeldi. 21'de Icardi'nin ceza sahası içinden şutu Gökhan Akkan'da kaldı. 29'da bir kez daha Icardi, ceza sahasından şansını denedi ancak Gökhan Akkan gole izin vermedi. 33'te Mertens, altıpas içinde vurdu ancak savunmaya çarpan top kornere çıktı.
MAURO ICARDI, BİR KEZ DAHA SAHNEDE
Üst üste ataklar yapan ve Ankaragücü'nü adeta yarı sahasına hapseden Galatasaray, 39. dakikada öne geçti.
Kerem'in sol kanattan yaptığı ortaya ön direkte yükselen Mauro Icardi'nin kafa vuruşunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu.
ZAHID'İN ŞUTU, ÜST DİREKTE PATLADI
2-1 geriye düştükten sonra Ankaragücü, daha cesur ataklar yapmaya başladı. 41'te Zahid'in ortasında Ali Sowe'nin kafa vuruşu Muslera'da kaldı. 44'te Zahid'in ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği şut, üst direkte patladı.
5 dakikalık uzatmada da Galatasaray, Ankaragücü'nün skoru eşitlemesine izin vermedi ve soyunma odasına 2-1'lik üstünlükle gitti.
İKİNCİ YARI DÜŞÜK TEMPODA GEÇTİ
Galatasaray, ikinci yarıya daha tedbirli ve tempoyu kontrol atında tutarak başladı. Ankaragücü, skoru eşitlemek için çok adamla hücum etse de Galatasaray savunması karşısında gol fırsatı yakalamakta zorluk yaşadı.
Kontrataklarla Ankaragücü kalesinde etkili olan Galatasaray, 56 ve 57. dakikalarda gole çok yaklaştı. Önce Icardi, kaleci Gökhan'ı geçtikten sonra açısını kaybetti ve boş kaleye istediği vuruşu yapamadı. Ardından Rashica'nın şutunda Gökhan Akkan gole izin vermedi.
İlk yarıdakinin aksine çok düşük tempoda geçen ikinci yarıda Galatasaray, kontrolün Ankaragücü'ne geçmesine hiç izin vermeden oynadı.
GALATASARAY'DAN ÜST ÜSTE İKİ GOL
Barış Alper Yılmaz, 73. dakikada savunma arkasına harika sarktı ve Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla topla buluştu. Kaleci Gökhan'ı geçerek topu ağlara gönderdi.
78'de Sergio Oliveira, maçın skorunu tayin eden golü attı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
7. dakikada Galatasaray ilk etkili atağında golü buldu. Rashica'nın sağ korner çizgisinden ortasında ceza sahasında topla buluşan İcardi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
10. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sağdan ortasına ceza sahasında müsait durumdaki İcardi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
15. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Zahid'in şutunda kaleci Muslera, meşin yuvarlağı son anda çeldi. Ceza sahasında topu önünde bulan Sowe'nin vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera bir kez daha kurtardı.
16. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Taylan Antalyalı'nın ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Milson'un düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından ağlarla buluştu: 1-1.
18. dakikada Rashica'nın kaleyi cepheden gören pozisyonda sert şutunda, topu kaleci Gökhan Akkan son anda kornere çeldi.
21. dakikada Mertens'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan İcardi'nin vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.
29. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Rashica'nın defansı çalımlayıp kaleyi gönderdiği sert şutu, kaleci Gökhan Akkan son anda çeldi.
38. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun soldan ortasında ceza sahasında topla buluşan İcardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.
41. dakikada Zahid'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında meşin yuvarlakla buluşan Sowe'nin kafa vuruşunda, kaleci Muslera topu yatarak kurtardı.
44. dakikada Taylan Antalyalı'nın pasıyla ceza sahası sol çaprazına yakın bir noktada topla buluşan Zahid'in plase vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarptı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
51. dakikada Hanousek'in sol korner çizgisinden yaptığı ortasında ceza sahasında topla buluşan Emre Kılınç'ın kafa vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı yatarak kurtardı.
63. dakikada Emre Kılınç'ın ortasında penaltı noktasında topla buluşan Malcuit'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
70. dakikada orta sahadan gelen topla buluşan Barış Alper Yılmaz, defans oyuncusu Mujakic'i geçerek sağ çaprazdan sert vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı yatarak kurtardı.
73. dakikada Galatasaray iki farklı üstünlüğü yakaladı. Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasına hareketlenen ve ceza sahasına girmeden kaleci Gökhan Akkan'ı çalımlayan Barış Alper Yılmaz'ın boş kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 1-3.
78. dakikada Galatasaray bir gol daha buldu. Kerem Aktürkoğlu'nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında topla buluşan Oliveira'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-4.
89. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun plase vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
90+1. dakikada solda çaprazdan ceza sahasına giren Sowe'nin sert vuruşunda, kaleci Muslera topu son anda yatarak kurtardı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Volkan Ahmet Narinç
MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Arda Kızıldağ, Mujakic, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 46 Hanousek), Diack (Dk. 46 Kitsiou), Taylan Antalyalı (Dk. 81 Atakan Çankaya), Zahid (Dk. 46 Emre Kılınç), Dokanovic, Milson (Dk. 64 Beridze), Sowe
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş (Dk. 65 Barış Alper Yılmaz), Oliveira (Dk. 79 Berkan Kutlu), Torreira (Dk. 87 Midtsjö), Rashica (Dk. 79 Yunus Akgün), Mertens (Dk. 65 Dubois), Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Goller: Dk. 7 ve 38 İcardi, Dk. 73 Barış Alper Yılmaz, Dk. 78 Oliveira (Galatasaray), Dk. 16 Milson (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 25 Arda Kızıldağ, Dk. 35 Diack, Dk. 55 Mujakic (MKE Ankaragücü)
Galatasaray, 7. dakikada Arjantinli süper yıldızı Mauro Icardi ile öne geçti. Ankaragücü, 16. dakikada Milson ile eşitliği sağladı. Mauro Icardi, 38. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve Galatasaray'ı öne geçirdi.
Son 5 maçta 8 gol atan ve Galatasaray'ın son 8 golünün tamamını atan Mauro Icardi, bu alanda sarı kırmızılı takımın tarihine geçmeyi başardı.
73. dakikada Barış Alper Yılmaz, 78. dakikada Sergio Oliveira'nın golleri maçın skorunu tayin etti.
23. KEZ ŞAMPİYON GALATASARAY
Puanını 82'ye yükselten Galatasaray, 77 puanlı Fenerbahçe'nin önünde şampiyonluğunu garantiledi.
Sarı kırmızılı takım, son hafta Fenerbahçe'yi Nef Stadyumu'nda ağırlayacak.
YİNE 30 MAYIS, YİNE ANKARA, YİNE ANKARAGÜCÜ, YİNE İLK
Okan Buruk, 30 Mayıs 1993'te futbolcu olarak ilk şampiyonluğunu da Ankaragücü'nü mağlup ederek yaşamıştı. Okan Buruk, 30 yıl sonra bu kez teknik direktör olarak ilk şampiyonluğunu yine Ankara'da, yine Ankaragücü'nü yenerek ve yine 30 Mayıs'ta yaşadı.
OKAN BURUK, İLK 11'İNİ BOZMADI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluk için çıktıkları Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasındaki MKE Ankaragücü maçında takımının kadrosunda değişiklik yapmadı.
Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Okan Buruk, Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın 11'ini değiştirmedi.
Kalede Muslera'nın oynadığı sarı-kırmızılıların savunma dörtlüsünü Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş oynadı. Ön liberoda Oliveira ve Torreira'ya şans tanıyan Buruk, kanatlarda ise Rashica ile Kerem Aktürkoğlu'na formayı verdi. Galatasaray'da forvet arkasında Mertens, ileri uçta ise Icardi sahaya çıktı.
GALATASARAY'DA TEK EKSİK
Galatasaray'da tek eksik olan Nicola Zaniola, kırmızı kart cezası nedeniyle MKE Ankaragücü karşısında forma giyemedi.
Sarı-kırmızılılar, şampiyonluğunu ilan etmesi muhtemel maç için Ankara'ya Zaniola dahil tüm futbolcularını getirdi.
STADYUM TIKLIM TIKLIM DOLDU
Ankara'da gün boyu etkili olan şiddetli yağmura rağmen stadın tamamı doldu.
Karşılaşmanın biletleri satışa çıktıktan kısa süre için tükenmişti. Ankara'da bugün olumsuz hava koşulları ve yağış nedeniyle oluşan yoğun trafiğe rağmen tribünlerde boş yer kalmadı.
Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine ayrılan deplasman tribününün tamamını doldurarak takımlarına şampiyonluk yolunda destek verdi.
TOLUNAY KAFKAS, DÖRTLÜYE DÖNDÜ
Göreve geldiğinden bu yana genel olarak üçlü savunmayla takımını sahaya çıkaran MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Galatasaray karşısında dörtlü savunma sistemiyle ekibini sahaya sürdü.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'e elendikleri maçın 11'ine göre Kafkas, iki değişiklik yaptı. Kitsiou ve Beridze'yi yedeklerde oturtan tecrübeli teknik adam, bu isimlerin yerine sakatlığı düzelen Taylan Antalyalı ile Zahid'i ilk 11'de oynattı.
Kalede Gökhan Akkan'ın oynatan Kafkas, savunmayı Malcuit, Arda Kızıldağ, Mujakic ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşturdu. Orta sahada Dokanovic, Taylan Antalyalı ve Diack'ın oynadığı sarı-lacivertlilerde, kanatlarda Milson ile Zahid görev aldı. İleri uçta ise takımın en golcü ismi Ali Sowe forma giydi.
MAURO ICARDI PERDEYİ AÇTI
Mücadele adeta Premier Lig temposunda başladı. Hem Ankaragücü hem Galatasaray açık ve tempolu bir oyun tercih edince hem pas hataları çok oldu, hem de rakip kalede fırsatlar...
Karşılıklı ataklarla geçen ilk bölümde en ciddi tehlikeyi Galatasaray yarattı. Rashica'nın kestiği ortaya Kerem Aktürkoğlu altıpas içerisinde vurdu ancak savunma son anda araya girdi.
Maçta gol perdesini 7. dakikada Galatasaray açtı.
Milot Rashica'nın sağ kanattan sert kestiği ortaya altı pas içerisinde Mauro Icardi düzgün bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.
MÜCADELEDE TEMPO HİÇ DÜŞMEDİ
1-0'dan sonra mücadeledeki tempo aynı hızda devam etti. Ankaragücü, en etkili atağını 9. dakikada düzenledi ve Milson'un vuruşunda Galatasaray savunması son anda araya girdi. 1 dakika sonra Icardi'nin kafa vuruşu direk dibinden auta gitti. 15'te Ghayas Zahid'in şutunda Muslera gole izin vermedi, ardından Ali Sowe'nin şutunda bir kez daha Muslera kalesini kapadı.
MILSON, EŞİTLİĞİ SAĞLADI
Ankaragücü, 16. dakikada eşitliği sağladı.
Taylan Antalyalı'ın ara pasıyla ceza sahası içine hareketlenen Milson'un yerden şutunda, top Muslera'nın solundan ağlara gitti.
GALATASARAY BASKISINI ARTIRDI
1-1'den sonra Galatasaray daha etkili ataklar yapmaya başladı. 18'de Rashica ceza sahası dışından yokladı, Gökhan Akkan güçlükle topu çeldi. 21'de Icardi'nin ceza sahası içinden şutu Gökhan Akkan'da kaldı. 29'da bir kez daha Icardi, ceza sahasından şansını denedi ancak Gökhan Akkan gole izin vermedi. 33'te Mertens, altıpas içinde vurdu ancak savunmaya çarpan top kornere çıktı.
MAURO ICARDI, BİR KEZ DAHA SAHNEDE
Üst üste ataklar yapan ve Ankaragücü'nü adeta yarı sahasına hapseden Galatasaray, 39. dakikada öne geçti.
Kerem'in sol kanattan yaptığı ortaya ön direkte yükselen Mauro Icardi'nin kafa vuruşunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu.
ZAHID'İN ŞUTU, ÜST DİREKTE PATLADI
2-1 geriye düştükten sonra Ankaragücü, daha cesur ataklar yapmaya başladı. 41'te Zahid'in ortasında Ali Sowe'nin kafa vuruşu Muslera'da kaldı. 44'te Zahid'in ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği şut, üst direkte patladı.
5 dakikalık uzatmada da Galatasaray, Ankaragücü'nün skoru eşitlemesine izin vermedi ve soyunma odasına 2-1'lik üstünlükle gitti.
İKİNCİ YARI DÜŞÜK TEMPODA GEÇTİ
Galatasaray, ikinci yarıya daha tedbirli ve tempoyu kontrol atında tutarak başladı. Ankaragücü, skoru eşitlemek için çok adamla hücum etse de Galatasaray savunması karşısında gol fırsatı yakalamakta zorluk yaşadı.
Kontrataklarla Ankaragücü kalesinde etkili olan Galatasaray, 56 ve 57. dakikalarda gole çok yaklaştı. Önce Icardi, kaleci Gökhan'ı geçtikten sonra açısını kaybetti ve boş kaleye istediği vuruşu yapamadı. Ardından Rashica'nın şutunda Gökhan Akkan gole izin vermedi.
İlk yarıdakinin aksine çok düşük tempoda geçen ikinci yarıda Galatasaray, kontrolün Ankaragücü'ne geçmesine hiç izin vermeden oynadı.
GALATASARAY'DAN ÜST ÜSTE İKİ GOL
Barış Alper Yılmaz, 73. dakikada savunma arkasına harika sarktı ve Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla topla buluştu. Kaleci Gökhan'ı geçerek topu ağlara gönderdi.
78'de Sergio Oliveira, maçın skorunu tayin eden golü attı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
7. dakikada Galatasaray ilk etkili atağında golü buldu. Rashica'nın sağ korner çizgisinden ortasında ceza sahasında topla buluşan İcardi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
10. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sağdan ortasına ceza sahasında müsait durumdaki İcardi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
15. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Zahid'in şutunda kaleci Muslera, meşin yuvarlağı son anda çeldi. Ceza sahasında topu önünde bulan Sowe'nin vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera bir kez daha kurtardı.
16. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Taylan Antalyalı'nın ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Milson'un düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından ağlarla buluştu: 1-1.
18. dakikada Rashica'nın kaleyi cepheden gören pozisyonda sert şutunda, topu kaleci Gökhan Akkan son anda kornere çeldi.
21. dakikada Mertens'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan İcardi'nin vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.
29. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Rashica'nın defansı çalımlayıp kaleyi gönderdiği sert şutu, kaleci Gökhan Akkan son anda çeldi.
38. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun soldan ortasında ceza sahasında topla buluşan İcardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.
41. dakikada Zahid'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında meşin yuvarlakla buluşan Sowe'nin kafa vuruşunda, kaleci Muslera topu yatarak kurtardı.
44. dakikada Taylan Antalyalı'nın pasıyla ceza sahası sol çaprazına yakın bir noktada topla buluşan Zahid'in plase vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarptı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
51. dakikada Hanousek'in sol korner çizgisinden yaptığı ortasında ceza sahasında topla buluşan Emre Kılınç'ın kafa vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı yatarak kurtardı.
63. dakikada Emre Kılınç'ın ortasında penaltı noktasında topla buluşan Malcuit'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
70. dakikada orta sahadan gelen topla buluşan Barış Alper Yılmaz, defans oyuncusu Mujakic'i geçerek sağ çaprazdan sert vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı yatarak kurtardı.
73. dakikada Galatasaray iki farklı üstünlüğü yakaladı. Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasına hareketlenen ve ceza sahasına girmeden kaleci Gökhan Akkan'ı çalımlayan Barış Alper Yılmaz'ın boş kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 1-3.
78. dakikada Galatasaray bir gol daha buldu. Kerem Aktürkoğlu'nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında topla buluşan Oliveira'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-4.
89. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun plase vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
90+1. dakikada solda çaprazdan ceza sahasına giren Sowe'nin sert vuruşunda, kaleci Muslera topu son anda yatarak kurtardı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Volkan Ahmet Narinç
MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Arda Kızıldağ, Mujakic, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 46 Hanousek), Diack (Dk. 46 Kitsiou), Taylan Antalyalı (Dk. 81 Atakan Çankaya), Zahid (Dk. 46 Emre Kılınç), Dokanovic, Milson (Dk. 64 Beridze), Sowe
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş (Dk. 65 Barış Alper Yılmaz), Oliveira (Dk. 79 Berkan Kutlu), Torreira (Dk. 87 Midtsjö), Rashica (Dk. 79 Yunus Akgün), Mertens (Dk. 65 Dubois), Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Goller: Dk. 7 ve 38 İcardi, Dk. 73 Barış Alper Yılmaz, Dk. 78 Oliveira (Galatasaray), Dk. 16 Milson (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 25 Arda Kızıldağ, Dk. 35 Diack, Dk. 55 Mujakic (MKE Ankaragücü)