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2020-21 sezonu için, maaş tavanı ve lüks vergisinde düşüş bekleniyor!

NBA'in, lig çapında gelirin düşmesinden ötürü, 2020-21 sezonu için maaş tavanı ve lüks vergisinde bir düşüş öngörmesinin beklendiği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'in, lig çapında gelirin düşmesinden ötürü, 2020-21 sezonu için maaş tavanı ve lüks vergisinde bir düşüş öngörmesinin beklendiği açıklandı.

Lig, tahminlerini en kısa sürede açıklayacak ve takımların bunları son takas günü öncesi dikkate almalarını sağlayacak.

Birçok ön ofis genel menajeri, maaş tavanının öngörülen 116 milyon dolardan önümüzdeki sezon 113 milyon dolara düşebileceğine inanıyor.

Lüks vergisi ise, 141 milyon dolar olarak öngörülmüştü.

Houston Rockets genel menajeri Daryl Morey'nin Hong Kong egemenliğini destekleyen retweet'inin, Çin'in sponsorluklarını ve televizyon yayınlarını geri çekmesini içeren sonuçlarının, ligin 150 ila 200 milyon dolar arasında bir kayba uğramasına neden olduğuna inanılıyor.


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