20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonu oldu

20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası'nın beşinci ve son maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 yendi. Şampiyonayı 5'te 5 yaparak namağlup lider tamamlayan milli takım, Balkan şampiyonu oldu.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, rakibini 25-9, 25-15, 25-15'lik setlerle mağlup etti.



Türkiye-Kuzey Makedonya maçının ardından oluşan puan durumu şu şekilde:



1. Türkiye: 15 puan



2. Sırbistan: 9 puan



3. Bulgaristan: 6 puan



4. Karadağ: 5 puan



5. Arnavutluk: 4 puan



6. Kuzey Makedonya: 0 puan



20 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası bugün oynanacak Karadağ-Bulgaristan ve Arnavutluk-Sırbistan karşılaşmalarının ardından yapılacak kupa ve madalya töreniyle tamamlanacak.





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