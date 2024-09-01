Samsun'da düzenlenen 20. Karadeniz Judo Turnuvası Samsun'da sona erdi.



Türkiye Judo Federasyonu tarafından Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya Karadeniz bölgesinden 17 il ve Gürcistan ile Azerbaycan'dan birer takım olmak üzere 768 sporcu katıldı. Müsabakalar, düzenlenen madalya töreninin ardından sona erdi.



Kategorilerinde dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesinin ardından organizasyon sona erdi.



Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turnuvaya 4 yıl ev sahipliği yapacaklarını söyledi.





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