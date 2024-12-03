19 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, İtalya'ya farklı mağlup!

UEFA Kadınlar 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası 1. Tur A Ligi 4. Grup'ta mücadele eden Türkiye, üçüncü maçında İtalya'ya 10-0 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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19 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, İtalya'ya farklı mağlup!
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03 Aralık 2024 22:37
UEFA Kadınlar 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası 1. Tur A Ligi 4. Grup'ta mücadele eden Türkiye, üçüncü maçında İtalya'ya 10-0 yenildi.

Milliler, gruptaki son maçında Polonya'nın Nysa şehrindeki Miejski Stadı'nda İtalya ile karşılaştı.

Ay-yıldızlılar, mücadeleden 10-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Gruptaki diğer karşılaşmada ise Polonya, İngiltere'yi 1-0 yendi.

Daha önce İngiltere'ye 2-1 ve Polonya'ya 8-0 yenilen 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, grubunu puansız son sırada tamamladı.

B Ligi'ne düşen milliler, 2. turda yeniden A Ligi'ne yükselmeye çalışacak.

Organizasyonda 2. tur kuraları, 6 Aralık'ta İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek.

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