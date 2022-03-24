19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Antalya'da 5-11 Nisan'da Avrupa Şampiyonası B Ligi 2. tur müsabakalarında mücadele edecek 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
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24 Mart 2022 19:39
Avrupa Şampiyonası B Ligi 2. tur müsabakalarında mücadele edecek 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, 5 Nisan'da Kıbrıs Rum Kesimi, 8 Nisan'da İsrail, 11 Nisan'da Arnavutluk ile karşılaşacak.

Teknik direktör Begüm Üresin yönetimindeki milli takımın aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleciler: Kevser Gündoğdu (Türkiyemspor Berlin), Zerda Taşçı (Dudullu), Sudenur Yolcu (Kocaeli Bayan FK)

Defans: Rabia Nur Küçük (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomgetspor), Suhde Nur Arpacı (Dudullu), Zeynep Ece Güneş (Galatasaray Hepsiburada), Nilay Güreler (Altay), Aliya Türker (Hertha 03 Zehlendorf), Nazlı Örnek (Beşiktaş Vodafone), Almila Dilek Eroktay (Kocaeli Bayan FK), Ayza Nazar Adalı (Karadeniz Ereğli Belediyespor)

Orta saha: Meryem Mas (Dijon), Beyza Semercioğlu (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomgetspor), Mesude Alayont (Beşiktaş Vodafone), Olivia Auffarth (New York), Beyza Kara (Hamburger SV), Yade Acem (PEC Zwolle), Yaren Erkan (SGS Essen), Berivan İçen (Beşiktaş Vodafone), Berna Tokmak (SC13 Bad Neuenahr), Selin Marz (SV Menden)

Forvet: Zeynep Kerimoğlu (Beşiktaş Vodafone), Rozalin Özdemir (Ado Den Haag), Tülin Kuyucak (FC Eindhoven)

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