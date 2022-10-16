Belçika Jupiler Lig'in 12. haftasında Standard Liege ile Royal Antwerp karşı karşıya geldi. Stade Maurice Dufrasne'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Standard Liege 3-0'lık skorla kazandı.



Standard Liege'ye galibiyeti getiren golleri 2. dakikada William Balikwisha, 4. dakikada Denis Mihai Dragus ve 9. dakikada 17 yaşındaki Türk futbolcu Cihan Canak kaydetti.



Standard Liege bu galibiyetle birlikte puanını 22'ye yükseltti. Antwerp ise 30 puanda kaldı ve liderlik koltuğunu Genk'e bıraktı.



Liege, gelecek hafta Mechelen'e konuk olacak. Antwerp ise sahasında Oostende'yi ağırlayacak.









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