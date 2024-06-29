16 Yaş Altı Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası devam ediyor

Manisa'da düzenlenen 16 Yaş Altı Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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16 Yaş Altı Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası devam ediyor
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29 Haziran 2024 23:03
16 Yaş Altı Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı.

Uluslararası Yüzme Federasyonu (World Aquatics), Türkiye Sutopu Federasyonu ile Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Manisa'daki Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Yüzme Havuzu'nda düzenlenen organizasyonda bugün 6 maç yapıldı.

Sabah seansında, Hırvatistan, Fransa'yı 17-10 mağlup etti. Macaristan, Güney Afrika'ya 18-4, Yunanistan da Kanada'ya karşı 22-3 üstünlük kurdu.

Akşam seansında ise İspanya, Malta'yı 19-4, İtalya da Çekya'yı 26-4 mağlup etti.

Günün son maçında ise Sırbistan, Yeni Zelanda'yı 11-10 yendi.

Şampiyonaya pazar günü 8 maçla devam edilecek.

Türkiye, yarın saat 20.00'de Avustralya ile ikinci kez karşılaşacak.

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