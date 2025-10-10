10 Ekim
16. Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nda orman etabı tamamlandı

Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 5. ayağı olarak organize edilen yarışın orman etabını, Red Bull'un sporcusu Manuel Lettenbichler kazandı.

10 Ekim 2025 16:49
Haber: AA, Fotoğraf: AA
16. Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nda orman etabı tamamlandı
16. Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın orman etabında birinciliği Alman sporcu Manuel Lettenbichler elde etti.

Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 5'inci ayağı olarak Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen yarışın orman etabı, Sumakseniri bölgesinden başlayarak Kesme Boğazı'nda sona erdi.

Sporcular, yaklaşık 42 kilometrelik zorlu parkurda bitiş noktasına ulaşabilmek için yoğun çaba sarf etti.


Etabı, Red Bull'un Alman sporcusu Manuel Lettenbichler ilk sırada tamamladı.

Red Bull'un Güney Afrikalı motosikletçisi Wade Young ikinciliği elde ettiği etabı, X-Grip takımından İngiliz Mitch Brightmore üçüncü bitirdi.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil edilen ve 40 ülkeden 400 sporcunun katıldığı 16. Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, yarın dağ etabıyla sona erecek.

