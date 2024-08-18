12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali, yat sınıfı mücadelesiyle sona erdi.Yelken sporuna farklı bir soluk getiren organizasyon, yüzlerce yelkenci ve teknenin katılımıyla 9-18 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildi. "Yelkenin Yeni Modası" söylemi ile yola çıkan festival, Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) tarafından, Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda ve profesyonel yelken giyim markası Slam'in desteğiyle düzenlendi.Farklı yelken sınıflarını bir araya getirerek İstanbullulara 9 gün boyunca yelken sporunun heyecanını yaşatan organizasyonda, teknelerin seyir anında birbirine yakın olduğu, zorluk derecesi yüksek yat sınıfı yarışları kıran kırana geçti.Yat sınıfı etabında 5 yarış yapılırken, "Büyük" kupayı; IRC0, IRC1 ve IRC2 sınıfları genel klasmanında 14 puanla ilk sırada yer alan "ENKA Cheese IV" takımı kazandı. IRC3 ve IRC4 sınıflarında yarışan takımların genel klasman liderliğine 15 puanla "Organik Kimya Electron" takımı ulaştı.Organizasyonun ardından kategorilerinde liderliği elde eden takımlar ise IRC0 sınıfında Orient Express 6, IRC1 sınıfında Fenerbahçe Doğuş Yelken Yat Takımı, IRC2 sınıfında Ant Yapı Team Sensei Baby Dracula, IRC3 sınıfında Organik Kimya Electron ve IRC4 sınıfında Sebago Alize G 28 oldu.