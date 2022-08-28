Basketbol FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. tur I Grubu ikinci maçında Türkiye, sahasında Sırbistan'a 79-72 mağlup oldu.



Bu sonuçla milli takım, elemelerde oynadığı 6. maçta 4. yenilgisini yaşadı. Sırbistan ise 3. galibiyetini elde etti.



Karşılaşmaya etkili başlayan Sırbistan, Nikola Jokic'in çoğunluğu pota altından olmak üzere 11 sayı kaydettiği ilk periyodu 26-11 önde tamamladı.



İkinci çeyrekte Alperen Şengün'ün basketleriyle toparlanan Türkiye, 15. dakikada farkı 11 sayıya indirdi: 21-32. Son bölümde Jokic ile skor üreten ve farkı açan Sırbistan, Kalinic'in son saniyede uzun mesafeden kaydettiği dış atışla soyunma odasına 47-28 üstün gitti.



Karşılıklı basketler başlayan üçüncü periyotta Sırbistan, 23. dakikada farkı 21 sayıya çıkardı: 31-52. Bu bölümden sonra toparlanan ve 12-0'lık seri yakalayan milli takım, 26. dakikada farkı tek hanelere çekti: 43-52. Türkiye, farkı 7 sayıya kadar indirmesine rağmen son bölümde 3 sayı çizgisinin gerisinden kritik basketler bulan Sırbistan, son çeyreğe 65-55 önde girdi.



Dördüncü periyoda çok iyi başlayan ve seyircinin desteğini arkasına alan Türkiye, Cedi Osman'ın peş peşe kaydettiği basketlerle 37. dakikada skorda dengeyi sağladı: 71-71. Kalan bölümde basit hatalar yapan milliler karşısında kritik sayılar bulan Sırbistan, sahadan 79-72 galip ayrıldı.



Karşılaşma kapalı gişe



A Milli Takım'ın Sırbistan ile oynadığı müsabakaya basketbolseverler yoğun ilgi gösterdi.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma için satışa çıkarılan biletlerin tamamını tüketen taraftarlar, milli takıma büyük destek verdi.



Novak Djokovic, Sinan Erdem'de



Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, Türkiye-Sırbistan maçını izledi.



Müsabakayı eşi Jelena Djokovic ile saha kenarında takip eden Djokovic'e basketbolseverler büyük ilgi gösterdi. Novak Djokovic, devre arasında Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile bir süre sohbet etti.



Salon: Sinan Erdem



Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Martin Horozov (Bulgaristan), Michal Proc (Polonya)



Türkiye: Larkin 4, Furkan Korkmaz 18, Cedi Osman 22, Ercan Osmani 4, Alperen Şengün 17, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Buğrahan Tuncer, Onuralp Bitim, Furkan Haltalı, Sadık Emir Kabaca, Melih Mahmutoğlu 7



Sırbistan: Micic 5, Lucic 11, Kalinic 14, Marinkovic, Jokic 24, Guduric 14, Jagodic-Kuridza 7, Jaramaz, Milutinov 4



1. Periyot: 11-26



Devre: 28-47



3. Periyot: 55-65



Beş faulle çıkan: 26.56 Lucic (Sırbistan)









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