12 Dev Adam, liderliği İtalya'ya bıraktı!





İtalya, grupta 5 maç sonunda 4 galibiyet ile zirvenin sahibi olurken Millilerimiz, 5 maç sonunda 3 galibiyette kaldı. İki takımın da turnuvaya katılmayı garantilediği grupta son maçlar öncesi İtalya liderliği garantilerken Milli Takımımız, son maçta İzlanda ile ikinci sıra için mücadele verecek.







A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nun 5. haftasında İtalya'yı konuk etti.Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı İtalya 80-67 kazandı.Karşılaşmanın ilk periyodunda A Milli Takım skor üretmekte zorlandı. Pota altından etkili olan İtalya, ilk çeyreği 17-12 önde tamamladı.İkinci periyoda baskılı başlayan İtalya, 13. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 16-26. Millilerin basit hatalarını iyi değerlendiren "Gök Mavililer", Bortolani'nin basketleriyle 18. dakikada 18 sayılık fark yakaladı: 23-41. Türkiye, Cedi Osman ile üst üste sayılar bulmasına rağmen farkın azalmasına izin vermeyen İtalya, soyunma odasına 48-31 üstün gitti.Üçüncü çeyrekte toparlanan ve savunmasını sertleştiren A Milli Takım, periyodun bitimine 53 saniye kala Onuralp Bitim'in turnikesiyle farkı 8 sayıya kadar indirdi: 50-58. İtalya, son çeyreğe 60-50 önde girdi.Dördüncü ve son periyotta "Gök Mavililer", 35. dakikada farkı 16 sayıya (52-68) çıkardı. Milli takım, Onuralp Bitim'in art arda kaydettiği 11 sayıyla 36. dakikada farkı 7'ye çekti: 63-70. Kalan bölümde kritik basketler bulan İtalya, karşılaşmadan 80-67 galip ayrıldı.A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda çıktığı 5. maçta ikinci kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyen milliler, Macaristan (2) ve İzlanda ile oynadığı 3 müsabakayı kazandı. "12 Dev Adam", İtalya'ya ise deplasmanda ve iç sahada mağlup oldu.Türkiye, B Grubu'ndaki 6. ve son maçında 23 Şubat Pazar günü İzlanda'ya konuk olacak.Basketbolculuk kariyerini noktalayan eski milli oyuncu Semih Erden'e teşekkür edildi.Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Tunçeri, mücadelede ilk periyodun ardından Erden'e çerçeveletilmiş milli takım forması takdim etti. BGM'de bulunan taraftarlar, basketbola ve milli takıma hizmetleri dolayısıyla Semih Erden'i alkışlayarak onurlandırdı.2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) Elemeleri B Grubu'nun 5. haftasında oynanan Türkiye-İtalya maçında tribünlerin tamamı doldu.Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki (BGM) 10 bin kapasiteli ana salonda yapılan müsabakaya taraftarlar büyük ilgi gösterdi.BGM'de tribünler Türk bayraklarıyla donatıldı. Kapalı gişe oynanan karşılaşmada taraftarlar ay-yıldızlı bayraklarla milli maç heyecanını yaşadı.Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "12 Dev Adam"ın İtalya ile yaptığı maçı salonda takip etti.Bakan Bak'a Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ile TBF Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti.A Milli Takım'da Shane Larkin, 897 gün sonra ay-yıldızlı formayı giydi.Son olarak İspanya ile 7 Eylül 2022'de yapılan Avrupa Şampiyonası grup aşaması maçında forma giyen Larkin, men cezası ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun bir süre milli takımdan uzak kalmıştı.Anadolu Efes'te oynayan 32 yaşındaki basketbolcu, aday kadroya çağrıldığı 2024 Olimpiyat Ön Eleme müsabakalarına katılmaması nedeniyle TBF tarafından 5 maç men cezasına çarptırılmıştı.Basketbol Gelişim Merkezi (BGM), 3. kez milli heyecana sahne oldu.Resmi açılışı 29 Eylül 2024'te Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesiyle yapılan BGM'de ilk milli heyecan, 7 Kasım 2024'te A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Romanya ile yaptığı maçta yaşandı.Salondaki ikinci milli müsabaka, 22 Kasım 2024'te A Milli Erkek Basketbol Takımı ile Macaristan arasında oynandı. Türkiye-İtalya karşılaşması ise BGM'deki 3. milli randevu olarak kayıtlara geçti.