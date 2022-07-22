12 Dev Adam'ın geniş kadrosu belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ile FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası için 24 kişilik aday kadrosu açıklandı.Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım ilk önce 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci turu I Grubu'nda 25 Ağustos'ta Letonya'yla ve 28 Ağustos'ta ise Sırbistan'la karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekip daha sonra 1-18 Eylül'de düzenlenecek 2022 Avrupa Şampiyonası'nda grup maçlarını oynamak için Gürcistan'a gidecek.A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, başantenör Ergin Ataman tarafından belirlenen 24 kişilik aday kadrosunda şu isimler yer alıyor: