İtalya Serie A 15. hafta maçında Hellas Verona ile Lazio karşı karşıya geldi. Marc'Antonio Bentegodi Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Lazio'nun golünü 23. dakikada Mattia Zaccagni kaydederken, Hellas Verona'nın golü 70. dakikada Thomas Henry'den geldi.
Hellas Verona'da Ondrej Duda, ikinci sarı karttan 80. dakikada oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte Hellas Verona 11, Lazio 21 puana yükseldi.
Hellas Verona, ligin bir sonraki maçında Fiorentina deplasmanına gidecek. Lazio, sahasında Inter'e karşı 3 puan arayacak.
Lazio'nun golünü 23. dakikada Mattia Zaccagni kaydederken, Hellas Verona'nın golü 70. dakikada Thomas Henry'den geldi.
Hellas Verona'da Ondrej Duda, ikinci sarı karttan 80. dakikada oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte Hellas Verona 11, Lazio 21 puana yükseldi.
Hellas Verona, ligin bir sonraki maçında Fiorentina deplasmanına gidecek. Lazio, sahasında Inter'e karşı 3 puan arayacak.
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