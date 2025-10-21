UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü haftasında Kairat, sahasında Pafos ile karşı karşıya geldi.



Ortalyq Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.



Konuk ekip Pafos'ta Joao Correia, 4. dakikada direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.



Bu sonuçla birlikte Güney Kıbrıs ekibi Pafos, puanını 2'ye çıkarttı. Kazakistan temsilcisi Kairat ise ilk puanını elde etti.



Devler Ligi'nde gelecek hafta Pafos, Vilarreal'i konuk edecek. Kairat, Inter deplasmanına konuk olacak.