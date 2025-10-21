21 Ekim
Kairat Almaty-Pafos FC
0-0
21 Ekim
Barcelona-Olympiakos
6-1
21 Ekim
PSV Eindhoven-SSC Napoli
3-177'
21 Ekim
Newcastle-Benfica
2-079'
21 Ekim
Arsenal-Atletico Madrid
4-078'
21 Ekim
Villarreal-M.City
0-280'
21 Ekim
Leverkusen-PSG
2-676'
21 Ekim
Kopenhag-B. Dortmund
1-377'
21 Ekim
Union St.Gilloise-Inter
0-479'
21 Ekim
Hull City-Leicester City
2-087'
21 Ekim
Ipswich Town-Charlton Athletic
0-389'
21 Ekim
Derby County-Norwich City
1-090'
21 Ekim
Blackburn Rovers-Sheffield United
1-390'
21 Ekim
Bristol City-Southampton
3-177'

10 kişi Pafos, Kairat'tan 1 puanı aldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü haftasında Kairat, sahasında Pafos ile 0-0 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü haftasında Kairat, sahasında Pafos ile karşı karşıya geldi.

Ortalyq Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.

Konuk ekip Pafos'ta Joao Correia, 4. dakikada direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Güney Kıbrıs ekibi Pafos, puanını 2'ye çıkarttı. Kazakistan temsilcisi Kairat ise ilk puanını elde etti.

Devler Ligi'nde gelecek hafta Pafos, Vilarreal'i konuk edecek. Kairat, Inter deplasmanına konuk olacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
