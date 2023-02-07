10 ilde eğitime 2 hafta ara

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem felaketini yaşayan 10 ilde eğitime 2 hafta ara verildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com
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10 ilde eğitime 2 hafta ara
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07 Şubat 2023 22:33
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremin vurduğu 10 ilde eğitim öğretime başlama süresinin uzatıldığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "10 ilde eğitim ve öğretime 2 hafta ara verilmiştir." dedi.

Deprem felaketinin vurduğu Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerimizde daha önceki kararla eğitim öğretime başlama süresi bir hafta uzatılmıştı. Bu illerle birlikte ülke genelinde de eğitime bir hafta ara verilmişti.

Bakan Özer bu sürenin iki hafta olarak değiştiğini duyurdu. Bölgedeki illerde deprem enkazında kalanları kurtarmaları çalışmaları sürüyor.

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