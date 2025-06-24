NBA başkanı Adam Silver, ligin Avrupa'daki ticari varlığını genişletmeye yönelik güçlü bir ilgiyi ilk kez bu kadar net biçimde dile getirdi.Club 520 Podcast'ine konuk olan Silver, Avrupa'da basketbol yeteneklerinin son yıllarda zirveye çıktığını ancak ticari anlamda bu potansiyelin hâlâ tam olarak kullanılmadığını vurguladı.Silver, NBA markasını temel alacak fakat mevcut NBA takımlarından bağımsız çalışacak, Avrupa merkezli yeni bir profesyonel ligin kurulmasının gündemde olduğunu doğruladı. Bu fikir resmî bir "genişleme" olarak tanımlanmasa da, uzun vadeli küresel büyüme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.diyen Silver, son yıllarda MVP ödüllerini kazanan Avrupalı oyuncuları ve 2024 Paris Olimpiyatları'na olan yoğun ilgiyi örnek gösterdi.Bu açıklamalar, Cenevre'de FIBA, NBA, EuroLeague takımları ve IMG yetkililerinin katılımıyla gerçekleşen önemli bir zirvenin ardından geldi. Tüm EuroLeague A lisanslı kulüplerin yer aldığı toplantıya sadece CSKA Moskova katılmadı.Görüşülen plan doğrultusunda, yeni Avrupa ligi 2026-27 sezonunda başlayabilir. Modelin, Basketball Africa League'de olduğu gibi sabit takımları ve elemeyle gelen kulüpleri harmanlaması bekleniyor.Toplantıya FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, NBA Avrupa ve Orta Doğu Direktörü George Aivazoglou ve FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa da katıldı.