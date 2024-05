Zübeyde Hanım Koşusu her yaştan katılımcı ile 35. kez gerçekleştirildi

İzmir'de Karşıyaka Belediyesi tarafından Anneler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 35. Zübeyde Hanım Koşusu, her yaştan 2000'i aşkın katılımcıyla gerçekleştirildi.



Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anısına düzenlenen koşu, saat 09.00'da Anayasa Meydanı'ndan başladı.



Sahil, Girne Caddesi ve Atatürk Caddesi boyunca devam eden koşu güzergahı, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda son buldu.



Türkiye'nin dört bir yanından gelen katılımcılarla 4 kilometrelik parkurda gerçekleşen koşu, 15 erkek ve kadın kategorisinde yapıldı.



Bebeklerini alarak bebek arabasıyla ya da köpeğiyle koşuya katılanlar ilgi çekti.



Her katılımcıya tişört ve madalya, kategorilerinde ilk üçe girenlere ise kupa verildi.



Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Atatürk gibi bir lidere sahip olmaktan, onun ilke ve devrimlerini damarlarında hisseden, sonsuza dek yaşatacak bir ilçede yaşamaktan dolayı çok şanslı olduklarını dile getirdi. Ünsal, Karşıyaka olarak en büyük ayrıcalıklarının Zübeyde Hanım'ın burada uyuyor olması olduğunu ifade etti.



Yıldız Ünsal, yarışmaya katılan herkesi kutlayarak, "Derecelerimiz sembolik. Birlik ve beraberliğimiz daimi. Bugün Anneler Günü. Sarsılmaz bir inanç ve sonsuz özverili, iyi ve onurlu bireyler yetiştirmeye hayatını adayan tüm kadınların Anneler Günü kutlu olsun." dedi.



- "Koşuya 75 yaşında başladım"



Koşuya Muğla'dan gelen 85 yaşındaki Fehime Özkan, atletizmde çeşitli dereceleri bulunduğunu kaydetti.



Koşunun çok güzel geçtiğini söyleyen Özkan, "Her sene geliyoruz. Çocuklarımla koşuyoruz. Atletizm yapıyorum. Zevkle yapıyorum. Sigarayı bırakın. Spor yapmayanlar hata yapıyor. Koşuya 75 yaşında başladım. Sağlık sorunlarım bununla bitti. Herkese tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.



60 yaşındaki Fadime Demir de hayatında ilk defa koşuya katıldığını belirterek, "Çok güzel. Burada olsam her zaman katılırım ama Sivas'tan geldim. Kızım öğretmen onun için geldim, koşuya denk geldik. Beraber koştuk. Biraz yoruldum, soluklandım antrenmansız olunca. Bütün annelerin günü kutlu olsun. Böyle güzel bir günde çok güzel hissettim kendimi." diye konuştu.



61 yaşındaki Nevin Altınsoy, koşuya katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Bebeği ve eşiyle koşuya katılan Atilla Bülbül, "İlk koşumuz. Oğlumuz da buna tanıklık etti. Mutluyuz. İyi geçti. O da eğlendi, biz de eğlendik." dedi.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU