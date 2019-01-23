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ZTK son 16 turunda görev alacak hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak 3 maçta görev yapacak hakemler açıklandı.

Kaynak: AA
ZTK son 16 turunda görev alacak hakemler açıklandı
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23 Ocak 2019 13:35
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak 3 maçta görev yapacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

13.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir: Özgür Yankaya

18.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: Bahattin Şimşek

20.30 Fenerbahçe-Ümraniyespor: Serkan Tokat

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