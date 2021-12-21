Zorbay Küçük, PFDK'ya sevk edilmedi

Galatasaray'ın iddialarına karşın TFF Hukuk Müşavirliği, Zorbay Küçük'ü PFDK'ya sevk etmedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Zorbay Küçük, PFDK'ya sevk edilmedi
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21 Aralık 2021 19:20
TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray ile Başakşehir arasındaki maçın hakemi Zorbay Küçük'ü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etmedi.

Galatasaray cephesinden gelen Zorbay Küçük'ün 'Go Lan' ve 'Ne yapacaksın ayakkabı mı fırlatacaksın' sözlerine karşın Hukuk Müşavirliği, PFDK'ya sevk gerçekleştirmedi.

TFF'nin Zorbay Küçük'ün maç içindeki telsiz görüşmelerini tamamen dinlediği basına yansımıştı.


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