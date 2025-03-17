Zlatko Dalic'ten Livakovic açıklaması!

"Kalecilerle ilgili ilk kez böyle bir sorun yaşıyoruz. Livakovic, bir süredir oynamıyordu. Kotarski de aynı şekilde. Sadece Ivusic, düzenli süre buluyor. Antrenör kadromuzda eski kaleciler de var ve onlar bu durumu benden daha iyi değerlendirecektir." dedi.



62 GÜN SONRA İLK KEZ





Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, milli takım kadrosunda yer alan kaleciler ve Dominik Livakovic'in durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.Dalic, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Fenerbahçe kalecisi, yaşadığı sakatlıktan sonra sahalardan uzak kalmış, 62 gün sonra Samsunspor karşısında forma giymişti.Hırvatistan Milli Takımı, Uluslar Ligi Çeyrek Finali ilk maçında 20 Mart tarihinde Fransa'yı ağırlayacak. Hırvatlar, ilk maçın ardından 3 gün sonra Fransa ile deplasmanda karşılaşacak.