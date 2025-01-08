Ziyech: "10 euro'mu bile bırakmam!"

Hakim Ziyech, kulüp bulamadığını Galatasaray yönetimine iletti ve kalan alacaklarının tamamını istedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ziyech: '10 euro'mu bile bırakmam!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ocak 2025 19:53
Son güncelleme 08 Ocak 2025 19:54
Galatasaray'da Hakim Ziyech krizi çözüm bulamadı.

Faslı oyuncu, birçok Avrupa ve Arap kulübüyle görüşme yapsa da maaş ve sağlık durumundaki çekinceler nedeniyle hiçbir kulüple anlaşamadı.

"KULÜP BULAMADIM"

Ajans 1905'ten Kadir Çetinçalı'nın haberine göre; Hakim Ziyech, kulüp bulamadığını Galatasaray yönetimine iletti.

Ziyech, "10 Euro bile bırakmayı düşünmüyorum. Paramı verirseniz fesih yapılır." dedi.

FESİH İSTEĞİ: 8 MİLYON EURO

Daha önce Türkiye gazetesinden Ali Naci Küçük'ün haberinde; Galatasaray'ın bir miktar tazminat ödeyerek sözleşmesini feshetmek istediği Hakim Ziyech, sarı kırmızılıların 1 milyon euro'luk önerisine karşın kalan 8 milyon euro alacağının tamamının ödenmesini istemişti.

BU SEZON RAKAMLARI 'DİP' YAPTI

31 yaşındaki Faslı oyuncu, Galatasaray formasıyla çıktığı 34 resmi maçta 8 gol atıp 5 asist yaptı.

Ziyech, bu sezon ise 11 maçta 320 dakika süre alıp 1 asist yaptı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery