Ziyech: '10 euro'mu bile bırakmam!'

Galatasaray'da Hakim Ziyech krizi çözüm bulamadı.
Faslı oyuncu, birçok Avrupa ve Arap kulübüyle görüşme yapsa da maaş ve sağlık durumundaki çekinceler nedeniyle hiçbir kulüple anlaşamadı.
"KULÜP BULAMADIM"
Ajans 1905'ten Kadir Çetinçalı'nın haberine göre; Hakim Ziyech, kulüp bulamadığını Galatasaray yönetimine iletti.
Ziyech, "10 Euro bile bırakmayı düşünmüyorum. Paramı verirseniz fesih yapılır." dedi.
FESİH İSTEĞİ: 8 MİLYON EURO
Daha önce Türkiye gazetesinden Ali Naci Küçük'ün haberinde; Galatasaray'ın bir miktar tazminat ödeyerek sözleşmesini feshetmek istediği Hakim Ziyech, sarı kırmızılıların 1 milyon euro'luk önerisine karşın kalan 8 milyon euro alacağının tamamının ödenmesini istemişti.
BU SEZON RAKAMLARI 'DİP' YAPTI
31 yaşındaki Faslı oyuncu, Galatasaray formasıyla çıktığı 34 resmi maçta 8 gol atıp 5 asist yaptı.
Ziyech, bu sezon ise 11 maçta 320 dakika süre alıp 1 asist yaptı.
Faslı oyuncu, birçok Avrupa ve Arap kulübüyle görüşme yapsa da maaş ve sağlık durumundaki çekinceler nedeniyle hiçbir kulüple anlaşamadı.
"KULÜP BULAMADIM"
Ajans 1905'ten Kadir Çetinçalı'nın haberine göre; Hakim Ziyech, kulüp bulamadığını Galatasaray yönetimine iletti.
Ziyech, "10 Euro bile bırakmayı düşünmüyorum. Paramı verirseniz fesih yapılır." dedi.
FESİH İSTEĞİ: 8 MİLYON EURO
Daha önce Türkiye gazetesinden Ali Naci Küçük'ün haberinde; Galatasaray'ın bir miktar tazminat ödeyerek sözleşmesini feshetmek istediği Hakim Ziyech, sarı kırmızılıların 1 milyon euro'luk önerisine karşın kalan 8 milyon euro alacağının tamamının ödenmesini istemişti.
BU SEZON RAKAMLARI 'DİP' YAPTI
31 yaşındaki Faslı oyuncu, Galatasaray formasıyla çıktığı 34 resmi maçta 8 gol atıp 5 asist yaptı.
Ziyech, bu sezon ise 11 maçta 320 dakika süre alıp 1 asist yaptı.