Ziraat Bankkart set vermeden kazandı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi karşılaşmasında Ziraat Bankkart konuk olduğu Alanya Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ziraat Bankkart set vermeden kazandı
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16 Mart 2024 17:30
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Alanya Atatürk

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Pınar Elma

Brand Group Alanya Belediyespor: Seganov, Uriarte, Emin Gök, Saadat, Cafer Kirkit, Uğur Kılınç (Ali İhsan Heper, Zeka Çağatay Kır, Umut Durur, Oğuzhan Doğruluk, İrfan Çetinkaya, Azizcan Ataoğlan, Abdulsamet Sineren)

Ziraat Bankkart: Arslan Ekşi, Anderson, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Tuinstra, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Vicentin, Oğulcan Yatgın, Hacı Şahin)

Setler: 19-25, 20-25, 16-25

Süre: 75 dakika (24, 26, 25)

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