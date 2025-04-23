Ziraat Bankkart, play off final serisi ilk maçında Galatasaray'ı mağlup etti

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi final serisi ilk maçında Ziraat Bankkart, konuk ettiği Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti. Final serisinde başkent ekibi, 1-0 öne geçti.
Türkiye Voleybol Federasyonunun başkentteki tesislerinde oynanan maçın birinci setine etkili başlayan sarı-kırmızılı takım, ilk bölümde 7-5 üstünlük sağladı. Tamamen dolu salonda taraftarın desteğini de alan Ziraat Bankkart, daha sonra 7-7 eşitliği yakaladı. Karşılıklı sayılarla devam eden maçta, ilk setin ilerleyen bölümünde 14-11 başkent ekibi öne geçmeyi başardı ve rakibine mola aldırdı. Kalan bölümde de üstün oyununu sürdüren Ziraat Bankkart, ilk seti 25-19 kazandı.
İkinci setin başlarında da iyi oyununu sürdüren başkent ekibi, bu setin ilk bölümünde de 9-6'lık skor üstünlüğü yakaladı. Mücadeleyi bırakmayan Galatasaray HDI Sigorta, daha sonra 9-9 eşitliği sağladı. Setin ilerleyen bölümünde daha kolay sayı üreten Ziraat Bankkart, farkı 6 sayıya kadar çıkarttı: (23-17). Üstünlüğünü koruyan başkent ekibi bu seti ise 25-21 kazandı ve setlerde 2-0'lık avantaj yakaladı.
Üçüncü sete daha etkili başlayan Galatasaray HDI Sigorta, setin ilk bölümünde 5 sayılık farka ulaştı: (3-8). Başkent ekibinin bulduğu sayılara rağmen setin son bölümüne sarı-kırmızılı takım, 16-19 önde girmeyi başardı. Setin son bölümünde maçı bırakmayan başkent ekibi, 21-20 öne geçti. Ancak İstanbul ekibi de çekişmeli geçen setin son bölümünde pes etmedi ve 22-22 eşitliği sağladı. Kıran kırana geçen maçın son dakikalarında 25-24 üstünlük sağlayan başkent ekibi, uzun mücadeleye sahne olan maç sayısında Clevenot ve Vahit Emre Savaş'ın blokuyla seti 26-24, maçı da 3-0 kazandı.
Ligin normal sezonunda ilk devrede İstanbul'da ikinci devrede ise Ankara'da oynanan maçlarda Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yenmişti.
Beş maç üzerinden oynanacak final serisinde üç (3) galibiyete ulaşan takım sezonu şampiyon olarak tamamlayacak.
Final serisinin ikinci maçı 26 Nisan'da TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Yavuz Akdemir, Meryem Tekol Pelenk
Ziraat Bankkart: Anderson, Vahit Emre Savaş, Ter Maat, Clevenot, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar (Berkay Bayraktar)
Galatasaray HDI Sigorta: Atanasov, Ahmet Tümer, Patry, Zaytsev, Doğukan Ulu, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Muzaffer Yönet, Cardoso, Kovar, Oğuzhan Karasu)
Setler: 25-19, 25-21, 26-24
Süre: 98 dakika (26, 32, 40)
Ziraat Bankkart, play off final serisi ilk maçında Galatasaray'ı mağlup etti
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi final serisi ilk maçında Ziraat Bankkart, konuk ettiği Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi. Final serisinde başkent ekibi, 1-0 öne geçti.
Son güncelleme 23 Nisan 2025 19:06
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi final serisi ilk maçında Ziraat Bankkart, konuk ettiği Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti. Final serisinde başkent ekibi, 1-0 öne geçti.
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