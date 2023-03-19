Ziraat Bankkart, evinde Hekimoğlu'nu devirmeyi bildi

Voleybol Efeler Ligi'nin 21. haftasında Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'yi konuk eden Ziraat Bankkart, rakibini 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ziraat Bankkart, evinde Hekimoğlu'nu devirmeyi bildi
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19 Mart 2023 18:12
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında Ziraat Bankkart, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'yi 3-1 yendi.
 Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutcu, Meryem Tekol Pelenk

Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Tuinstra, Burakhan Tosun, Ter Maat, Atanasov (Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın, Halil İbrahim Yücel)

Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Gökhan Çatal, Mehmet Hacıoğlu, Uğur Kılınç, Gunter, Grozdanov, Nalobin (Umut Özdemir, Metin Durmuş, Muhammet Delibaş, Cansın Hacıbekiroğlu, Kadir Bircan, Sercan Abanoz)

Setler: 25-19, 25-21, 29-31, 25-16

Süre: 108 dakika (24, 25, 34, 25)

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