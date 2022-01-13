Ziraat Bankası, set alamadan kaybetti!

CEV Şampiyonlar Ligi'nde Ziraat Bankası, Ankara'da Dinamo Moskova'ya 3-0'lık skorla mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ziraat Bankası, set alamadan kaybetti!
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13 Ocak 2022 23:19
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki üçüncü maçında Rusya'nın Dinamo Moskova takımına 3-0 mağlup oldu.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan) Aleksandar Petrovic (Sırbistan)

Ziraat Bankkart: Martin, Ter Maat, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Faik Samed Güneş, Camejo (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Bennie Tuinstra)

Dinamo Kiev: Podlesnykh, Pankov, Bogdan, Belegortsev, Sokolov, Likhosherstov (Kerminen, Sventitskis, Semyshev)

Setler: 12-25, 20-25, 22-25

Süre: 70 dakika (21, 26, 23)

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