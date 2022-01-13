Ziraat Bankası, set alamadan kaybetti!

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki üçüncü maçında Rusya'nın Dinamo Moskova takımına 3-0 mağlup oldu.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan) Aleksandar Petrovic (Sırbistan)
Ziraat Bankkart: Martin, Ter Maat, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Faik Samed Güneş, Camejo (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Bennie Tuinstra)
Dinamo Kiev: Podlesnykh, Pankov, Bogdan, Belegortsev, Sokolov, Likhosherstov (Kerminen, Sventitskis, Semyshev)
Setler: 12-25, 20-25, 22-25
Süre: 70 dakika (21, 26, 23)
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan) Aleksandar Petrovic (Sırbistan)
Ziraat Bankkart: Martin, Ter Maat, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Faik Samed Güneş, Camejo (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Bennie Tuinstra)
Dinamo Kiev: Podlesnykh, Pankov, Bogdan, Belegortsev, Sokolov, Likhosherstov (Kerminen, Sventitskis, Semyshev)
Setler: 12-25, 20-25, 22-25
Süre: 70 dakika (21, 26, 23)