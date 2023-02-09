Zion Williamson, All-Star maçında yok!

New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson'ın, sakatlığı sebebiyle All-Star arasından sonraya dek forma giyemeyeceği duyuruldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Zion Williamson, All-Star maçında yok!
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09 Şubat 2023 10:36
New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson'ın, sakatlığı sebebiyle All-Star arasından sonraya dek forma giyemeyeceği duyuruldu.

Williamson'ın dizindeki sakatlığın, All-Star arasının ardından yeniden değerlendirileceği belirtildi.

Bu sezon kariyerinde ilk kez All-Star ilk beş kadrosuna seçilen Zion'ın yanı sıra, Phoenix Suns'ın yeni yıldızı Kevin Durant ve Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, maçta yer alamayacak diğer iki All-Star isim olacak.

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