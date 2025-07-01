Zeynep Sönmez'den Wimbledon'da tarihi galibiyet

Sezonun 3. grand slam turnuvası olan Wimbledon'da mücadele eden Türk tenisçi Zeynep Sönmez, dev turnuvada kariyerinin ilk ana tablo maçına çıktı.



Zeynep Sönmez, Rumen rakibi Jaqueline Cristian'ı 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek adını 2. tura yazdırarak tarihi bir galibiyet elde etti.



Zeynep Sönmez turnuvanın 2. turunda Karolina Muchova-Xinyu Wang maçının galibiyle mücadele edecek.



