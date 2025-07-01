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Zeynep Sönmez'den Wimbledon'da tarihi galibiyet

Sezonun 3. grand slam turnuvası olan Wimbledon'da mücadele eden Zeynep Sönmez, ilk turda karşılaştığı Rumen rakibi Jaqueline Cristian'ı 2-0 yenerek adını 2. tura yazdırdı.

calendar 01 Temmuz 2025 17:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Zeynep Sönmez'den Wimbledon'da tarihi galibiyet
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Sezonun 3. grand slam turnuvası olan Wimbledon'da mücadele eden Türk tenisçi Zeynep Sönmez, dev turnuvada kariyerinin ilk ana tablo maçına çıktı.

Zeynep Sönmez, Rumen rakibi Jaqueline Cristian'ı 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek adını 2. tura yazdırarak tarihi bir galibiyet elde etti.

Zeynep Sönmez turnuvanın 2. turunda Karolina Muchova-Xinyu Wang maçının galibiyle mücadele edecek.

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