Zeljko Obradovic'ten taraftara imza sinyali

Turkish Airlines EuroLeague'de Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan, Baskonia ile karşı karşıya geldi. Sırp ekibi mücadeleden 87-83'lük skorla galip ayrılırken play-off yolunda büyük bir avantaj elde etti.



Partizan bu galibiyetle 14. galibiyetini elde ederken Baskonia bu mağlubiyetle 14. mağlubiyetini elde etmiş oldu.



OBRADOVİC SİNYALİ VERDİ



Mücadele öncesinde takımdaki geleceği merak edilen Zeljko Obradovic'ten dikkat çeken bir hamle geldi.



Karşılaşma öncesinde salona giriş yaptıktan sonra taraftarları selamlayan Zeljko Obradovic taktik tahtasına imza hareketi yaparak taraftarlara yeni sözleşmenin müjdesini verdi. Bu anların ardından Partizan taraftarlarında büyük bir coşku oluştu.



MAÇIN ARDINDAN KONUŞTU



Efsane başantrenör konuyla alakalı soruya ise şöyle cevap verdi:



"Taraftarlar benden bir sözleşme istediklerini söylediğinde, tahtayı aldım ve imzaladım. Başka bir şey açıklamama gerek var mı?"





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